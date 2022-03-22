台中安心午餐券加碼即將上路　弱勢學生無虞

台中市政府今 (22) 日在西屯區公所召開行動市政會議，由教育局針對學校午餐使用國產可溯源食材的推動成果進行專案報告。市長盧秀燕指出，推動學校午餐使用國產可溯源食材，讓學生午餐吃的安心外，針對全市學校 2 萬餘名的弱勢學生，市府不但編列預算免費供應營養午餐，針對假日與寒暑假無供應期間，也提供安心午餐券，讓弱勢學生每日午餐無虞；自 4 月 1 日起，安心午餐券面額更從 50 元提升到 65 元，補助金額六都第一，讓孩子吃得安心。

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今行動市政會議，由教育局專案報告「推動學校午餐國產可溯源食材執行情形」。教育局長楊振昇指出，從 106 年起台中市率先響應中央政策，推動學童午餐優先選用國產可溯源食材，到 110 年則全面採用國產可溯源食材，以確保學生吃到優質的產品。所謂國產可溯源食材 ( 三章一 Q) ，意即符合「優良農產品標章 (CAS) 、產銷履歷農產品標章 (TAP) 、有機農產品標章及臺灣農產品生產追溯 (QR code) 」的食材。

楊振昇表示，為解決午餐供應業者因提供學校國產可溯源食材所增加的費用負擔，市府協助午餐供應業者向中央申請獎勵金補貼價差，市府去年 1 月 1 日起要求學校午餐供應商使用的各項食材，均須符合具有國產可追溯的標章，便可請領獎勵金。 109 年以前提供 3.5 元，去年起，非偏遠地區上升至 6 元，偏遠地區則上升至 10 元；另外也提供額外加碼，增加有機蔬菜或米供應次數，額外核給每人每餐 4 元；增加產銷履歷蔬菜供應次數，額外核給每人每餐 1.5 元。

楊振昇說，教育局也提出相關配套，包含透過營養午餐 5 元加碼補助，要求各校午餐每周至少有一道有機蔬果及一道臺中在地食材；與農業局合作提供在地有機米給台中市設有廚房的國中小。

此外，學校使用三章一 Q ， 110 年 9 月至 111 年 1 月食材標章使用率皆為六都第一名，名次大為提升；另外，台中市在營養午餐大賽上也屢獲佳績， 2021 年第四屆台灣學校午餐大賽以「吃一口永續」為主題。台中市忠信國小、大鵬國分獲冠軍及季軍。大鵬國小的參賽菜單也獲得「便利商店商品化獎」肯定，未來將於便利商店鮮食區販售。

楊振昇指出，未來將持續要求台中市學校午餐使用符合三章一 Q 之食材，提升午餐品質，確保學校午餐食材安全性。