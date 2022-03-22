台中安心午餐券加碼即將上路　弱勢學生無虞

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今行動市政會議，由教育局專案報告「推動學校午餐國產可溯源食材執行情形」。教育局長楊振昇指出，從106年起台中市率先響應中央政策，推動學童午餐優先選用國產可溯源食材，到110年則全面採用國產可溯源食材，以確保學生吃到優質的產品。所謂國產可溯源食材(三章一Q)，意即符合「優良農產品標章(CAS)、產銷履歷農產品標章(TAP)、有機農產品標章及臺灣農產品生產追溯(QR code)」的食材。
楊振昇表示，為解決午餐供應業者因提供學校國產可溯源食材所增加的費用負擔，市府協助午餐供應業者向中央申請獎勵金補貼價差，市府去年1月1日起要求學校午餐供應商使用的各項食材，均須符合具有國產可追溯的標章，便可請領獎勵金。109年以前提供3.5元，去年起，非偏遠地區上升至6元，偏遠地區則上升至10元；另外也提供額外加碼，增加有機蔬菜或米供應次數，額外核給每人每餐4元；增加產銷履歷蔬菜供應次數，額外核給每人每餐1.5元。
楊振昇說，教育局也提出相關配套，包含透過營養午餐5元加碼補助，要求各校午餐每周至少有一道有機蔬果及一道臺中在地食材；與農業局合作提供在地有機米給台中市設有廚房的國中小。
此外，學校使用三章一Q，110年9月至111年1月食材標章使用率皆為六都第一名，名次大為提升；另外，台中市在營養午餐大賽上也屢獲佳績，2021年第四屆台灣學校午餐大賽以「吃一口永續」為主題。台中市忠信國小、大鵬國分獲冠軍及季軍。大鵬國小的參賽菜單也獲得「便利商店商品化獎」肯定，未來將於便利商店鮮食區販售。
楊振昇指出，未來將持續要求台中市學校午餐使用符合三章一Q之食材，提升午餐品質，確保學校午餐食材安全性。
此外，衛生局長曾梓展也針對食安稽查補充說明。他指出，市府重視學童食安，去年至今年2月底止，第一階段針對130所午餐廚房及22家團膳工廠全面稽查抽驗，第二階段依風險分級，隨機抽驗台中市330所學校午餐，統計成果共抽驗午餐581件成品，其中查獲一件位於清水區的團膳業者微生物超標，處分6萬元，經複查已合格，其餘抽驗均符合規定。