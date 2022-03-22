特企／《新瑪奇英雄傳》新章節來場死亡辯證

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經過「黃寶石大廳」激烈的戰鬥打敗羅梅爾後，站在他們前進道路上的，竟是愛爾琳的國王「米雷德」。藉由女神馬夏注入衰亡之神力量的米雷德，除了擁有超凡的力量外，同時也伴隨了精神與外型的大幅變化。也因此無法理解與妥協彼此的信念和堅持，他舉起了慣用的爪刃及法杖，試圖以強大的力量奪取他所渴望的一切！
當戰鬥進入一段時間後，米雷德會開始使用衰亡之神的力量，用以開啟「異域之門」將戰局帶入新一波的變化。從異域之門召喚出的「念火」是英雄們無法閃避的死亡攻擊，但若是適時的躲藏在未知力量所創造出的「縫隙」中，則可以安然閃避。但不僅僅於此，米雷德還會再進一步解放神力進化，直接召喚含有念火的「念火之碑」，或許與夥伴們同力合作之下，才有可能化解危機擊敗米雷德，實際的戰況就交給英雄們實際體驗了。
配合新Raid的推出而同步舉辦「迎春自動販賣機」活動，將於活動期間內的每個禮拜二透過系統郵件發放15枚的「迎春自動販賣機硬幣」，玩家們可透過硬幣去兌換想要承接的任務項目，並接續完成任務條件後即可獲得「迎春自動販賣機兌換券3個」或「限定任務獎勵箱子1個」，可兌換的限定道具包含了「未知的純銀手環選擇箱」、「防具強化保護石」、「附魔保護石」等各種實用稀有道具，努力的在活動期間內完成各項任務領好領滿吧！目前NEXON TAIWAN也正持續準備《新瑪奇英雄傳》下一階段的改版計畫！想知道更多關於遊戲活動內容，還請玩家持續鎖定官方粉絲團及官方網站消息唷！
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