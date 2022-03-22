網紅稱杜拜辦事處拒幫遭誘騙國人 外交部：經查證非事實
網紅拍攝影片指稱，我國駐杜拜辦事處拒協助遭中國博弈公司誘騙至杜拜工作的受害國人。外交部今（22）日澄清表示，經查證非事實，並呼籲線上博奕在阿拉伯聯合大公國等國家都是屬於違法行為，請國人切勿以身試法。
外交部發布新聞稿表示，曾5度以新聞說明或記者會等方式呼籲國人切勿輕信網際網路徵才前往國外工作的機會，務必於行前多方詢問及查證，但仍有國人受不實高薪的廣告引誘，冒險前往杜拜從事非法線上博奕工作。我國駐杜拜辦事處於去（2021）年12月26日獲報國人受困於博弈公司後，立即聯繫當事人瞭解情況，並通報杜拜警方及多次洽促警方儘速採取行動營救；駐處則與林姓國人一直保持密切聯絡，直至當事人順利脫困。
外交部指出，有關當事人指稱駐處拒發臨時護照事，經查證與事實不符。我國駐外單位對海外受難國人只要符合補發臨時護照要件，並確認人別無誤者均予核發，ㄧ視同仁，絕無刻意耽擱的情事。
外交部重申，線上博奕在阿拉伯聯合大公國等國家都是屬於違法行為，請國人切勿以身試法。此外，國人請高度留意，博弈公司多採扣押護照、毆打、威脅及恐嚇等方式，限制人身自由以達其目的。外交部鄭重呼籲請國人切勿心存僥倖、貪圖暴利的心態至海外從事非法博弈工作，自陷困境。
外交部指出，由於線上博弈等非法詐騙手段層出不窮，外交部及駐杜拜辦事處已多次報警處理，分別向國內及杜拜警政單位請求協助介入調查，以避免受害人不斷擴大。由於跨國犯罪的受害人可能來自不同國家，其中包括中國民眾，外交部已與我國警政署、調查局等單位共同合作，強化跨國犯罪偵查，提供有效協助。