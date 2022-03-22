大學生挑戰24時機車環島爆胎失敗　梧棲警熱心協助

2 名大學生，把握青春挑戰 24 小時機車環島，從新北市出發，騎行經台中梧棲區港埠路與梧棲大排路口時，機車突然後輪爆胎，深夜在路旁不知所措時，梧棲員警巡邏看到，載他們到豆漿店止飢，再陪到附近旅店以優惠價格住宿休息，二名學生感動說，這是難得的青春回憶，很感謝熱心的警察。

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王姓及凌姓共騎乘 1 部重機車， 19 日凌晨 2 時，從新北市順時鐘出發，由宜蘭、花蓮、台東 . 台南往北行駛，目的為把握青春挑戰 24 小時機車環島，但 20 時凌晨 1 時 45 分許，行經梧棲區港埠路與梧棲大排路口時，機車突然後輪爆胎，由於時值深夜且該處地處偏僻， 2 名大學生於路旁無助不知所措。

清水警分局梧棲所長劉凱萍及員警王文佳巡邏經過發現，並上前關心， 2 名大學生將挑戰 24 小時機車環島之行，告知警方，由於深夜附近機車行已關門休息，無法即時補胎，警方協助將機車移置路旁安全處，過程中，警方得知 2 名大學生台南用餐後至凌晨均未再進食，已飢腸轆轆，並協助將其載至某豆漿店享用熱食填胞肚子，另外 2 名學生因 24 小時未闔眼，警方再協調附近旅店以最優惠價格讓 2 名學生得以住宿休息。

2 名大三學生表示，為了把握青春，在没任何準備下，臨時決定挑戰 24 小時機車環島，没想到，機車會爆胎，更没想到，幫助我們聯繫修車，買熱食及住宿的竟是熱心警方，雖然挑戰 24 小時機車環島回憶失敗，但在深夜無助之下獲得警方主動熱心的幫助，更是難得的青春回憶。