20大「胸湧系」排行！性感教主雪碧吊車尾　她隆乳反奪冠

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蕾菈因長相神似鄧紫棋，有「小鄧紫棋」的封號，熱愛健身的她有一身健康的小麥色肌膚，是YouTube屆數一數二的性感代表。日前蕾菈大方透露，自己因為生完小孩及哺乳的關係，胸部下垂還有萎縮的跡象，因此決定諮詢醫生隆乳，大方坦率的態度獲得網友讚賞。
Top 2、Misa米砂
經常大聊兩性私密話題的米砂，自封「老濕姬」，不只行事作風火辣，也時常在社群平台展現自己的好身材，深受一票粉絲喜愛。而米砂不只會拍片，還曾出版自己畫的H漫，進軍成人電影擔任監製，去年更推出向《魷魚遊戲》致敬的情色版《鮑魚遊戲》，引起網友熱烈討論。
Top 3、解婕翎
宅男女神解婕翎在螢光幕前的資歷長達16年，既是藝人也是YouTuber、實況主和Podcaster，擅長用不同平台來呈現自己，不管是潮流、電玩、車子主題，都有自己一套獨門介紹方法，身材火辣、個性開朗的她也吸引不少粉絲追蹤。
Top 4、奎丁Zamy
被粉絲稱讚又瘦又有胸的奎丁，擁有32E、25、36 超火辣身材，她曾透露是靠後天努力，才變成自己想要的模樣，尤其自己是上胸飽滿，所以視覺上才會很豐滿。同時她也強調按摩、吃補品是後天補足好身材的必備要素，也會靠穿搭和修圖來呈現完美的樣子。
Top 5、Pan Piano
在YouTube台灣排名前10大的人氣頻道「Pan Piano」，是由女性鋼琴師小P經營，影片主要內容都是鋼琴演奏，還會搭配極為精緻的Cosplay裝扮，雖然全程不露臉，精湛琴藝和火辣身材還是狂吸數百萬粉絲。有網友直指Pan Piano暴紅主因：「比她會彈鋼琴的沒她能露，比她能露的鋼琴比她弱，比她能Cos沒人比她身材好。」