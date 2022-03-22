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全球晶圓廠設備支出估1070億美元 　再創歷史新高

▲SEMI表示，全球晶圓廠設備支出首次衝破千億美元大關，為半導體產業新的歷史里程碑。（圖／NOWnews資料照片）
▲SEMI表示，全球晶圓廠設備支出首次衝破千億美元大關，為半導體產業新的歷史里程碑。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2022-03-22 16:48:46

SEMI（國際半導體產業協會）於今（22 ）日公布的最新一季全球晶圓廠預測報告中指出，2022年全球前端晶圓廠設備支出總額將較前一年成長18%，來到1,070億美元的歷史新高，繼 2021年成長 42%之後，已連續三年大漲。

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SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，全球晶圓廠設備支出首次衝破千億美元大關，為半導體產業新的歷史里程碑。為因應各種市場與新興應用的需求，鞏固電子產品不虞匱乏，產業加大力道、擴充且升級產能，不僅讓市場長期看好產業未來的發展，更造就本次亮眼的成績。

SEMI行銷暨產業研究副總裁Sanjay Malhotra進一步分析，2023年可望持續穩健成長，全球晶圓廠設備支出將保有千億美元以上的高水準表現。今年和2023年全球半導體產能的成長曲線也將穩定上揚。

台灣為2022 年晶圓廠設備支出領頭羊，總額較去年增長56%來到350億美元；韓國則以增幅9%、總額260 億美元排名第二；中國相比去年高峰下降 30%，收在175 億美元。歐洲/中東地區今年支出可望創下該區歷史紀錄，達96億美元，總額雖然不比其他前段班地區，但同比增長卻爆衝248%，令人印象深刻。預計台灣、韓國和東南亞2022年的設備投資額都將創下新高。報告也指出美洲地區晶圓廠設備支出 2023年將攀至高點，達 98 億美元。

根據SEMI 全球晶圓廠預測報告，全球晶圓設備業產能連年增長，繼2021年提升7%之後，今年持續成長8%，2023年也有6%的漲幅。上次年增率達8%需回溯至2010年，當時每月可產1,600 萬片晶圓（8吋）幾乎僅是2023年每月預估產能2,900 萬片晶圓（8吋）的一半。

2022年，150家晶圓廠和生產線產能增加佔所有設備支出比重超過83%，但隨著另外122家已知晶圓廠和生產線持續提升產能，明年該比例將降至 81%。代工部門也一如預期，將是2022年和2023年設備支出的最大宗，約佔50%，其次是記憶體的35%。絕大部分產能增長也將集中於此兩大部門。

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