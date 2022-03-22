小玉換臉謎片起訴！網紅花光積蓄提告：不買房也要跟他拚

百萬網紅小玉（朱玉宸）去年被踢爆以DeepFake軟體換臉，偽造成人影片，已加入會員方式觀看方式，不法獲利1,338萬元，共有119人受害，經過檢警調查，共有83人提告，首先發難的網紅奎丁也吐露心聲，即使花光積蓄也要將他繩之以法。





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▲網紅奎丁透露，曾因為小玉換臉事件半夜無法入眠。（圖／翻攝奎丁IG）

▲YouTuber小玉驚傳涉嫌在Telegram群組「台灣網紅挖面」將許多女性名人換臉成謎片主角，受害者高達上百人。（圖／翻攝小玉IG）

奎丁近日出示起訴書，透露自己被偽造8隻影片，有些受害者因為工作很忙碌，不願參與法律興訟耗費心力，決定放棄提告，「看到有80幾個人提出告訴真的欣慰，公眾人物就應該要有社會責任，重點不是求償得到與否，而是給他慘痛教訓，警惕他人勿以身試法」。





她拍攝了一隻影片，訪問願意站出來的受害者，網紅「那個女生Kiki」無奈地說，竟然有網友刻意傳截圖、影片給自己看，還誇讚「我看過你的影片，表現還不錯」，連媽媽都嚇到在網站看到她被換臉的裸體模樣，爸爸氣到睡不著覺，「怎麼可以讓我的女兒，成為大家的意淫對象」，一度要她退出網紅圈。





▲網紅奎丁出示起訴書，有80多人願意起訴小玉。（圖／翻攝奎丁IG）

另名網紅則因被形象受損，被廠商取消合作，損失4、50萬元收入，難過得哭出來，「我心裡真的蠻恨他，這件事在我蠻低谷的時候，在我心裡插了很多把刀」。奎丁在影片結尾豪邁地說，願意支付所有人的律師費，「我本來在信義區已經看了一間房子，現在不買了，這一次我真的要跟他拚了！」希望讓小玉獲得嚴重懲罰，不要再讓其他人受害。



