解決居民用水不便　莊競程爭取自來水管汰舊換新

台中市北區中清路一段、山西路及梅川西路等路段自來水管線老舊，常發生破管情形，為了解決當地居民用水不便，立委莊競程爭取下，自來水公司同意汰換管線工程，總經費 1 億 5085 萬元，將區分為五個階段施工；第一及第二階段預計今年 5 月底前完工，第三、四、五階段預計於 112 年執行。

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立委莊競程服務處與自來水公司第四區管理處，今 (22) 日在賴興里活動中心舉辦汰換管線工程施工前說明會，莊競程、自來水第四區管理處課長謝宗良，賴興里、賴明里、賴厝里、賴旺里、梅川里五位里長，以及市議員曾朝榮、陳文政服務團隊、市議員擬參選人陳俞融等共百餘位熱心民眾到場關心。

莊競程表示，當選以來，積極拜會里長傾聽民意，賴興、賴明、賴厝、賴旺及梅川里五位里長均多次反映自來水管老舊，遇停水又復水之後，破管問題層出不窮，不但浪費水資源也出現水壓不足現象，必需汰舊換新，一勞永逸。

莊競程要求自來水公司第四區管理處於服務處召開協商會議，並積極向自來水公司爭取經費，終於在去年成功爭取 1 億 5085 萬元，目前已經完成發包即將動工，今特別辦理說明會，聽取民意並要求廠商依里長及地方意見，做好施工前中後的安全措施。

自來水公司課長謝宗良指出，汰舊換新工程總經費 1 億 5085 萬元，施作範圍自中清路一段以東、梅川西路四段以西、文心路四段以南、漢口路四段以北之區域範圍，涵蓋賴興、賴明、賴厝、賴旺及梅川五里行政區。本案分為五個階段；第一及第二階段預計今年 5 月底前完工，第三、四、五階段預計於 112 年執行。