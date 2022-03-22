刺激滿點！淡古「鐳戰」全新改版 兒童節不當兵改當海賊
淡水古蹟博物館最熱門的活動之一「鐳戰」，將在兒童節全新改版，並搭配淡水開港設關160周年，首度移師淡水海關碼頭不當兵改當海賊！不但讓大小朋友化身海賊搶攻略地，還有歷史人物前來相助，絕對刺激滿點。
新北市立淡水古蹟博物館將於4月4日的兒童節，舉辦「海賊家族－淡水開港鐳戰賽」；並將淡古LINE貼圖人物的背景故事融入活動中，例如臺灣烏龍茶之父陶德「喝杯茶 休息一下」，是基地和彈藥補充點，馬偕博士「思考人生」是掩體，打不過敵方時，就假裝路人休息一下，增加活動的趣味性與教育意義。
淡古館長黃麗鈴表示，活動分為2場次，上午9時及11時，每場次2小時，1場次25組親子，1組2人，其中1人需為國小3至6年級，報名費每人250元，報名成功就送原價280元的《古藝GOOD EAT－畫布巾》；3月24日的12時在淡古官方網站開放報名，額滿為止，歡迎有興趣的人把握機會。
黃麗鈴說，今年恰逢淡水開港設關160周年暨馬偕來臺150周年，新北市政府特在淡水規劃「港動淡水」的系列活動，文化局連結教育局、圖書館、淡水區公所、淡江大學及臺灣基督長老教會淡水教會等單位，開始一連串地舉辦各種大型展演活動，更多的展演活動可上「港動淡水」的網站查詢。