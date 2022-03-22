三星「色色的」！新美型智慧家電 用手機溫控啤酒、生肉
邁入後疫情時代的長時間居家型態，全球皆興起一股住屋改造潮，而當代色塊抽象、大膽、俐落的風格，便成為這群「型格生活家」喜好的熱門之選。三星電子看好此趨勢，今(22)日宣布正式在台引進BESPOKE系列家電，繼今年一月推出AI衣管家 AirDresser電子衣櫥，3月下旬將推出「BESPOKE設計品味系列 雙循環四門旗艦冰箱」建議售價129,000元，3/25~6/30購買即可獲得Galaxy S22 8+256GB（價值26,900元）及Snapware 316不鏽鋼三入可微波保鮮盒；「BESPOKE Jet設計品味系列 無線變頻吸塵器」售價34,900元，預計今年3月下旬起於全台指定通路陸續上市，即贈多工萬用四件套組（黑色，市價3,990）。
BESPOKE 雙循環四門旗艦冰箱，有3大特點，
1.簡約美型
上層冷藏雙門採用粉色系面板，搭配白色的下層，淺色系的外形設計搭配機身本身四門線條，減輕冰箱龐大量體的視覺重量，創造空間延伸感，同時為了讓外型更加簡約，將操控面板全數配置於冰箱內部。
2.獨立變溫室
配備FlexZone 獨立變溫室，內建5種保鮮模式，可以透過手機專屬App進行溫控調節，達到最佳溫度保持食材的新鮮。三星獨家Twin Cooling Plus雙循環冷卻系統，冷凍與冷藏室各自擁有獨立製冷系統與風扇，能鎖住食物養分與水分，保持新鮮。
3.內建過濾系統
內裝整合自動注水壺設計，可於過濾壺中加入香草、水果、茶包等製成冷泡茶飲或是風味水；同時，具備雙製冰機，能製作普通方形冰塊與碎冰。
BESPOKE Jet無線變頻吸塵器
提供夜幕藍與皎月白，分別為深、淺色系，配備All-in-One旋風集塵充電座，集結自動除塵、充電、配件收納功能之三合一充電收納座，免倒灰塵全程不沾手；搭載阻隔率高達99.999%的多層次濾清系統；提供高達210W強勁的吸力，，亦搭載超大容量電池，續航力最多長達60分鐘，當電量耗盡時，還可更換備用電池延長清潔時間。此外，夜幕藍版本具備雙向淨旋濕拖功能，全新自帶水箱設計，讓掃地、拖地作業一氣呵成。