鴻海劉揚偉看通膨　對高階產品影響有限

面對全球性通膨，鴻海董事長劉揚偉今（22）日指出，對公司算間接的影響，因為高通膨，帶動物價上漲，收入有限的民眾就會把錢花在民生用品，買低階機種的就會受影響，但通膨對高階產品影響有限。
2022智慧城市展今日開展，鴻海董事長劉揚偉參與台北市政府策展之「台北願景館」的「智慧台北，卓越領航」啟航儀式。台北市市長柯文哲、副市長黃珊珊、劉揚偉、鴻華先進總經理李秉彥、大都會客運駐會常務董事高貴卿及李婷娜董事等共同出席。鴻華先進科技攜手大都會客運，以自主開發電動巴士MODEL T於展覽期間提供接駁服務。
劉揚偉表示，MODEL T是台灣自主設計、開發、製造的電動巴士，期待MODEL T能夠盡快投入台北市的公共運輸。未來隨著智慧城市的解決方案不斷演進，MODEL T不僅僅是一個交通工具，而是一個結合智能交通、生活、娛樂等不同需求的市民服務平台。
面對全球性通膨問題，劉揚偉指出對公司是算間接的影響，因為高通膨，帶動物價上漲，收入有限的民眾就會把錢花在民生用品，買低階機種的就會受影響，但通膨對高階產品影響有限。至於景氣是否受到通膨影響，劉揚偉指出，目前美國聯準會在嘗試控制通膨，成效如何可後續再觀察，但他對景氣依舊是審慎樂觀。