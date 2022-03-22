社福雇主引進移工有補助　檢疫結束起6個月內要申請

《四方報》報導，勞動部放寬移工入境檢疫措施，鼓勵社福及產業類雇主申請移工引進，補足勞力缺口。為減輕社福雇主負擔，雇主引進新進移工，若安排入住防疫旅館，可補助每人每日最高1250元費用，提醒雇主應於移工完成居家檢疫及自主健康管理之次日起6個月內向勞動部提出申請。
目前移工多入住防疫旅館完成10+7檢疫，針對社福雇主，勞動部提供移工居家檢疫及自主健康管理期間費用之50%，但每人每日最多不超過1,250元，例如入住防疫旅宿之費用每日2000元，則勞動部補助1,000元，若住宿費每日超過2,500元，則最高以1,250元為限。 補助對象為家庭幫傭、家庭看護工及機構看護工之雇主，移工只要是2月15日起至今年6月30日，以有效招募許可或入國引進許可或依重入國許可入國，並入住防疫旅館，其雇主得向勞動部申請檢疫補助。
根據勞動部規定，雇主或委任仲介應於移工入住防疫旅宿，完成居家檢疫及自主健康管理之次日起6個月內，至發展署入出國移工機場關懷服務站登錄申請「防疫旅宿費用補助」。如111年3月20日完成居家檢疫及自主健康管理，則自111年3月21日起即可登錄申請，111年9月20日為最後登錄申請日期。雇主或委任仲介，應於登錄期間內至發展署入出國移工機場關懷服務網站線上填寫申請書，並列印用印併同上傳下列文件：雇主委任書（雇主委任仲介登錄補助時應檢附）、防疫旅宿費用證明文件、雇主或受其委任登錄補助之私立就服機構在我國境內有效金融機構帳戶影本。
其中，防疫旅宿費用證明文件含入住合格防疫旅宿，完成居家檢疫及自主健康管理之外國人護照影本及該防疫旅宿開具之統一發票。需注意的是，防疫旅宿地點需與登錄於「入出國移工機場關懷服務站」 的旅宿同一處，如不一致，勞動部將不核發補助。