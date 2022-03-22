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同學當演員僅個位數　莊凱勛大學念8年原因曝光

▲莊凱勛擔任台灣夢幻學院引言人。（圖／記者王嘉鴻攝）
▲莊凱勛擔任台灣夢幻學院引言人。（圖／記者王嘉鴻攝）

記者羅凌筠/台北報導

2022-03-22 19:00:002022-03-22 19:47:05

文策院攜手凱渥經紀公司成立「TDI台灣夢幻學院」，影帝莊凱勛今（22日）擔任引言人，對於台灣誕生政府出資的機構，建立練習生制度培訓新秀，他樂見其成，「我們終於可以從14、15歲練習生，把他一路培訓到入行，台灣習慣區分實力派、偶像派，但是別人的偶像表演能量也是很強大，能唱能跳面面俱到，真的希望TDI創造出這樣的明星。」

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▲莊凱勛（中）入行遇到許多陷阱。（圖／記者王嘉鴻攝）
▲莊凱勛（中）入行遇到許多陷阱。（圖／記者王嘉鴻攝）
莊凱勛以自己的例子分享，當年演藝圈入行管道少，有演戲機會就要把握，莊凱勛念書時被找去拍《戀戀舊山線》，拍完戲多花1年寫畢業論文，寫著寫著又有戲約上門，中途又去拍戲，北藝大念了8年才畢業，28歲入伍當兵，他嘆演藝圈是：「想出的出不去，想進的進不來，北藝大畢業之後，很多學生靠自己摸索，才有入行這件事。」同屆的同學真正當上演員只有個位數。

▲莊凱勛生日在工作中度過。（圖／記者王嘉鴻攝）
▲莊凱勛生日在工作中度過。（圖／記者王嘉鴻攝）
問及年輕時為了入行，走過什麼冤枉路？莊凱勛記得他年少在彰化駐唱，背個吉他走在路上，吸引星探上來搭訕，說服他花1萬2000元拍宣傳照，拍完就沒有下文，他還遇過經紀人拿黑心合約利誘，一簽簽10年、抽成五五分，當場把他嚇跑，莊凱勛大嘆：「很多大大小小的經紀公司，素質參差不齊。」如今有TDI的成立，懷抱星夢的年輕人能少繞很多冤枉路。

今（22日）是莊凱勛41歲生日，人在電影劇組拍戲的他，坦言已經很多年在工作中度過生日，今天出門前獲老婆犒賞一個擁抱，稍晚他將和《華燈初上》知名編劇杜政哲出席TDI大師講堂，預計8點才結束工作，「還沒有腦袋想慶生計畫，希望有時間睡覺就好。」


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