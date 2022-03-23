麥當勞回憶殺！《爽報》與經典產品同步回歸

日前一名網友在爆廢公社二館發⽂，稱在捷運站口收到四年前已經停刊的紙本媒體《爽報》，令學⽣時期每天都要閱讀爽報的網友驚呼連連，甚⾄直呼「根本就是我的學生回憶啊!!」。網友也提及從報紙內容推估應是麥當勞與業者的合作，報紙中大篇幅提及的板烤雞腿堡及烤汁豬排堡也喚起網友對麥當勞經典產品的的回憶，向社團網友發問「蔡依林的布穀生菜烤蜘蛛不知道還有沒有人記得XD」。
《爽報》雖是免費報，但食、衣、住、行、育、樂、通通包辦，還有星座欄、爽報正妹，不管是穿搭還是網友神人，總是能在各大討論區引起話題，尤其記得不同造型的《爽報》刊語，讓人每天都期待拿到報紙的瞬間會有甚麼驚喜。該⽂章⼀出即引發⼤批網友熱烈討論，「早自習沒在傳考卷，都在傳爽報啦」、「想要欸，求轉讓」、「我大學每天早八都是爽報配大冰奶」、「直接暴露年齡欸XD」，不過也有眼尖網友發現，這次《爽報》的主題似乎跟過去不太相同，除了找來許多知名網紅創作《爽報》的經典內容，更有大篇幅報導提及⿆當勞於今(23)日推出的新產品烤汁豬排堡及與《爽報》同在2018年下市、今日同步回歸的板烤鷄腿堡，部分網友也提及「吃到板烤了，覺得感動」、「爽報和板烤都是我學生時期的愛」、「爽報不是重點，板烤鷄腿堡要回來了才是」、「布榖生菜烤蜘蛛根本童年回憶」，使網友猜測這次《爽報》回歸，應該是業者因應新產品上市才合作的「單⽇限定版」。
經查證，台灣麥當勞表示，「《爽報》與板烤鷄腿堡同於2018年離開市場，且兩者各自作為消費者記憶中的該時代代表性刊物與產品，本次板烤鷄腿堡攜手爽報再次出現在消費者眼前，格外別具意義。」