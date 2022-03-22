中華郵政宣佈調整存款利率　定存最高1.1%

中華郵政公司今（22）日宣布，自明（23）日起調整存款利率，調升幅度為0.030至0.315個百分點，郵政定期儲金利率部分，一年期至三年期一般定期儲金年利率均突破1%大關。
中華郵政宣布，一月期定期儲金年利率一般固定利率調整為0.590%、機動利率0.590%；5 百萬元(含)以上，固定利率0.110%、機動利率0.110%。三月期定期儲金年利率一般固定利率調整為0.660%、機動利率0.660%；5 百萬元(含)以上固定利率調為0.120%、機動利率0.120%。六月期定期儲金年利率一般固定利率上調為0.780%、機動利率為0.780%；5 百萬元(含)以上固定利率調整為0.130%、機動利率為0.130%。九月期定期儲金年利率一般固定利率調升為0.790%、機動利率0.785%；5 百萬元(含)以上固定利率為0.140%、機動利率則是0.140%。
一年期定期儲金年利率一般固定利率為1.070%、機動利率1.060%；5 百萬元(含)以上固定利率為0.210%、機動利率0.210%。二年期定期儲金年利率一般固定利率調升至1.100%、機動利率為1.095%；5 百萬元(含)以上固定利率調升為0.220%、機動利率為0.220%。三年期定期儲金年利率
一般固定利率調升為1.100%、機動利率為1.095%；5 百萬元(含)以上固定利率調升為0.230%、機動利率為0.230%。
而其他利息調升包含，郵政存簿儲金年利率為0.200%、媒體轉帳薪資存款年利率0.270%、郵政劃撥儲金(未領用支票戶)年利率 0.080%、公教存款年利率 1.095%。