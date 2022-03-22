13名葳格小勇士追夢 單車環島寫下青春壯遊一頁

台中市葳格國際學校西屯校區13名小六學生，在完成末代私中入學考試後，組成「瘋22次方」隊，於14日早上6時啟程，展開單車環島圓夢之旅。今日，13名小騎士完成挑戰9天8夜環島900公里壯舉，於傍晚風塵僕僕返回學校受到師生英雄式歡迎。校長林坤燦表示，葳格孩子用毅力與勇氣騎出最珍貴記憶；隨後頒發單車環島證書，寫下青春壯遊一頁。

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「身體力行」一詞，正是朝向實踐夢想關鍵。幾位志同道合孩子，在日常閒聊中，萌生青春不留白夢想，要放手實踐連大人都不敢輕易嘗試的壯舉。林校長說，小朋友有了壯志後，即展開體能訓練與事前規畫，家長也很支持，終能促成這項挑戰。

▲13名小騎士完成挑戰9天8夜環島900公里壯舉，於傍晚風塵僕僕返回學校受到師生英雄式歡迎。（圖／葳格提供）

14 日早上，一群精神抖擻的小六生，穿戴全套裝備騎上旅程。隨隊家長會長夫人黃媽媽說，孩子從這項挑戰中，進行不同的體驗學習，也印證課堂鄉土地理知識。尤其，孩子們走出教室，騎過台灣每寸土地上，用心體驗台灣的美麗，彌足珍貴。

黃媽媽感動的說，一天幾近100公里的路程，有幾天還是冒雨前進，一路下來，孩子們摔過車、破皮擦傷、手麻烏青，手掌起水泡，大腿屁股濕疹，甚至屁股磨破皮，被蜜蜂叮咬等，在在都是挑戰，但是大家包紮後又打起精神，堅持繼續騎下去，讓她既心疼又佩服。

今天傍晚，小騎士們迎著微風返抵校門，早已翹首等待的學弟學妹，一窩蜂迎上為他們佩戴花環，以迎接勝利騎士高規格方式接待。小騎士之一的黃子育表示，全程超過900公里，要在有限時間完成，確實是艱鉅任務，但是「瘋22次方」隊的每位成員沒人萌生退意，即使有人被蜜蜂叮得手都腫了，還是忍痛上路，他覺得「13勇士」太帥了，可為小學生涯留下珍貴回憶。

▲13名葳格小勇士在隨行家長陪伴下，挑戰 單車環島壯舉，見證青春不留白。（圖／葳格提供）