雲嘉南分署打造3D虛擬智慧場館 待業民眾可善加利用

為方便待業民眾學習技能儘速投入職場，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今(22)日舉辦自辦職前訓練招生記者會，由分署長劉邦棟開啟成功之門，象徵學員習得一技之長迎接美好未來，會中並特別邀請兩位結訓學員暢談受訓心得分享職訓故事。





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劉邦棟表示，分署打造3D虛擬智慧場館系統，可透過情境式互動介紹逾30門的職前課程，使民眾在短時間內獲得豐富、詳細且具系統性的訓練場館資訊，了解最適合自己的職類善用分署職訓資源，體驗虛擬智慧場館職訓之旅。劉邦棟表示，雲嘉南分署每年至少開辦65個職前訓練班提升學員技能，結訓前亦請專業講師講授求職技巧、職涯規劃及就業準備等課程，並舉辦個別徵才積極媒合學員就業；分署近3年共培訓逾2,600名學員，訓後就業率近乎9成，不僅協助待業者進入勞動市場，亦補實企業技術人力缺口。











此次結訓邀請兩位結訓學員來分享職訓成果，報名冷凍空調職前班的陳羽彤因在空調工程行擔任學徒對維修技巧一竅不通，在同為分署結訓學員的老闆鼓勵下，報名了冷凍空調職前班，在6個月的密集訓練下，順利取得冷凍空調乙、丙級及室內配線丙級技術士證照，重返職場後已可獨當一面完成各項任務，她鼓勵女性待業者可跳脫性別框架，參加技術類的職訓課程，迎接嶄新職涯。另一名參訓自動控制職前班的謝明融，在公司是擔任機台配電工作，卻因遷廠而被迫資遣，之前就曾參加分署自辦在職課程，毅然決然地再次報名分署自辦職前班。謝明融表示，課程中訓練機具齊全、師資專業，還補助所有訓練費用，使他能更安心地精進職能翻轉人生，即便將屆中高齡也不再擔心被年輕人取代並獲得更高的薪酬。





▲結訓學員陳羽彤(右) 謝明融(左) 分享職訓成果（圖／記者張振興攝，2022,03,22）

今日另發表創意商品網路行銷班的結訓成果，展現受訓學員透過繪圖軟體應用、影像編修及美編等課程訓練，所製作出一系列作品如：四連發橡皮筋槍、拆解式木製面紙盒、手作皮革包及創意杯墊等，希望透過成果發表會的平台，鼓勵有興趣的民眾加入「創意商品網路行銷班」的行列。





▲創意商品網路行銷班結訓作品發表（圖／記者張振興攝，2022,03,22）

劉邦棟提醒，雲嘉南分署自辦職前訓練第二期課程受理報名至4月14日止，課程多元豐富包含自動控制、CNC車床、網路行銷設計、建築空間繪圖及氬銲等，錄訓學員不僅免訓練費用外，符合就保非自願離職者或特定對象身分，可再申請職訓生活津貼6至12個月，歡迎15歲以上失業或待業者及轉業民眾踴躍報名，詳細開課內容可查詢雲嘉南分署官網 (https://yct168.wda.gov.tw)。



