籃球／全國16強！「非正規軍」鳳林國中籃球隊的熱血旅程
花蓮縣鳳林國中籃球隊的小球員們，雖然從未受過籃球體育班的正規訓練，學習資源也不若都市學校豐富，卻以熱愛籃球的拚勁，今年首度代表花蓮縣挺進110學年度國中籃球聯賽乙級北區複賽，與各縣市籃球名校同場競技，開賽後以勢如破竹的四連勝打進北區八強，創下成軍來最佳成績，成為場邊焦點。更可貴的是，在學校師長帶領及台灣世界展望會「籃海計畫」支持下，這群孩子在籃球隊裡兼顧學業及品格發展，讓籃球不僅是爭奪勝負的運動競技，更成為培養品德、發展未來的搖籃。
鳳中籃球隊平時每周練習2-3次，鳳中學務主任、同時帶領籃球社的沈文俊主任最重視的不是球技，而是學習態度及自律精神，沒練球時總陪孩子留校夜讀，「過去三年，30名畢業的籃球隊員中，九成考上第一志願，其餘也都考上第二志願。」而七年來指導鳳中籃球隊的賴馬政教練，過去在警界服務時看到部落中許多來自隔代教養、弱勢家庭的青少年，放學或寒暑假常聚集遊蕩、出入不良場所，因而希望藉由籃球隊拉住孩子往正途發展，「看到有些小朋友家境不好又有需要，我會送他們球鞋、球褲、腳踏車或請喝飲料，一旦感受到有人關心在乎，他們就不至於走偏學壞。」今年初，賴教練的太太因病過世，知道教練心裡難過，孩子們紛紛傳訊為他打氣：「因為有教練，我才能進步。」「我的球技都是你教的，就算畢業我的教練永遠是你！」讓賴教練相當感動。
這次鳳中籃球隊止步北區八強，許多小朋友在賽後流下不甘心的淚水，但他們馬上調適好心情。隊長俊勝說：「最後輸了沒關係，重要的是看到別人優點、學到經驗。」副隊長鄧安也說：「在場上不管有沒有得分，我都會第一個喊聲鼓勵隊友，因為拚盡全力就是最棒的！」沈主任與賴教練對比賽的過程與結果很滿意，「這次大賽經驗為孩子們留下美好的回憶，接下來，隊上7名九年級生得回到課業上，專注準備會考了！」沈主任笑說。
鳳中籃球隊中，有7名小球員為台灣世界展望會關懷家庭的孩子。今年展望會啟動「籃海計畫」，不僅與鳳中籃球隊合作，更於宜蘭、台東為所服務的青少年成立籃球隊，打造兼顧品格及學業的青少年共學成長團體，提供定期訓練設備、球具球衣等，更引進專業的客座教練資源「EMPOWER引爆運動訓練」系統、舉辦系列賽事及暑期營會等，讓孩子提升球技之時，也在課業學習、人格發展、團隊合作等各方面持續進步。而擔任客座教練的「EMPOWER引爆運動訓練」訓練總監黃柏偉（Coach Brian）對鳳中籃球隊小球員認真投入、珍惜機會的態度印象深刻。他觀察：「在場上他們很會溝通、相互激勵，每個人都努力發揮所長，成就隊友與球隊，展現絕佳的團隊精神，成績實至名歸。」
孩子們帶著努力拚戰所受的傷與滿滿回憶，結束大賽驚奇之旅，笑著坐火車回家了，但是他們的籃球夢仍在延續。邀請你我一起作隊，成為他們的最佳隊友，支持更多身處弱勢環境的孩子在運動教育裡發展生命、裝備未來，無論在球場還是人生賽場，都成為最佳MVP！
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