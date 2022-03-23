Red Bull 21天健身挑戰！送健身挑戰能量組
隨著氣溫逐漸回暖，Red Bull推出「21天健身挑戰」，鼓勵民眾趁早養成運動習慣，做好迎接夏天的準備。即日起，民眾只要加入Red Bull Line官方帳號開啟挑戰，即可獲得限量的「健身挑戰能量組」，連續挑戰21天成功者即有機會讓Red Bull冰箱到你家，並獲得健身工廠會籍幫助你持續健身！
加入21天健身挑戰！Red Bull跟你一起養成運動習慣，迎接夏天！
即日起至4/24止，只要加入Red Bull Taiwan LINE 官方帳號（ID: @RedBullTaiwan），即可直接參加「Red Bull 21天健身挑戰」，登錄活動即可預約「健身挑戰能量組」直達你家。活動期間，挑戰者在完成每日運動後於使用Red Bull IG濾鏡拍下健身紀錄後下載，並透過客服聊天室中回傳今日IG濾鏡健身紀錄影片，即完成當日挑戰。
除了完成連續21天挑戰之外，成功邀請好友加入挑戰也能累積積分。挑戰期間獲得最高分的前五名將可獲得6個月Red Bull冰箱（含每月2箱共288罐的Red Bull能量飲料）進駐你家，以及6個月的健身工廠會籍（市值共NT$26,520），讓Red Bull給你一對翅膀，陪你能量滿滿度過整個夏天！