COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

C肝最後一哩路！屏東衛生局號召基層全篩全治救肝單

C肝最後一哩路！屏東衛生局號召基層全篩全治救肝單
C肝最後一哩路！屏東衛生局號召基層全篩全治救肝單

健康醫療網

2022-03-23 09:31:00

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】屏東縣政府為配合國家政策2025消除C肝目標，一直努力執行C肝篩檢及衛教宣導，健保署在去(110)年10月22日公告取消C肝全口服新藥處方的科別限制，可讓更多臨床醫師能為鄰近或在地民眾提供C肝治療。

我是廣告 請繼續往下閱讀
C 肝特攻隊下偏鄉　加強基層C肝治療

屏東衛生局之「C肝特攻隊」於(15)日起由北至南分別於屏東市、潮州鎮、鹽埔鄉、林邊鄉、恆春鎮連續辦理5場「台灣C肝現狀與基層醫療C肝治療｣之系列講座，連結醫師公會、藥師公會的支持，邀請屏東縣腸胃專科醫師及經驗豐富的肝炎個管師，透過教育讓基層醫療單位更了解消除C肝的意義與轉介的共識。

除C肝基層為重要一環！去年篩檢量占55%

衛生局局長施丞貴表示，109年9月28日擴大肝炎篩檢政策後，全力號召民眾進行肝炎篩檢，110年C型肝炎篩檢約88000人，篩檢涵蓋率由12.07%增加至42.2%，其中基層診所的篩檢量占55%，基層參與是消除C肝重要的一環，為避免民眾接受篩檢發現C肝後，在轉介它院治療的過程中失聯，施丞貴局長表示，衛生局建立轉介機制及回饋平台，讓治療的銜接更順暢，且獲頒國民健康署服務典範獎第2名。

全篩全治　連結各方力量2025一同除C肝

透過本次的系列專題演講，期待在偏鄉地區能有更多治療單位及社區藥局的參與加入全篩全治的團隊，連結各方力量持續推動C肝治療。另外呼籲45-79歲(原民40歲)可終身一次的免費篩檢，即早篩檢即早發現，定期服用口服抗病毒藥物，可將肝臟裡的C肝病毒清光光！



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53166

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

中國修訂核酸檢測指南　檢測範圍可小至一棟樓

國衛院幹細胞結合3D列印　「預血管化組織」修復受損細胞

切除攝護腺癌憂漏尿、損性功能？　達文西手術助擺脫危機

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

繼續作答
即時
推薦閱讀