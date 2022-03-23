C肝最後一哩路！屏東衛生局號召基層全篩全治救肝單

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屏東衛生局之「C肝特攻隊」於(15)日起由北至南分別於屏東市、潮州鎮、鹽埔鄉、林邊鄉、恆春鎮連續辦理5場「台灣C肝現狀與基層醫療C肝治療｣之系列講座，連結醫師公會、藥師公會的支持，邀請屏東縣腸胃專科醫師及經驗豐富的肝炎個管師，透過教育讓基層醫療單位更了解消除C肝的意義與轉介的共識。
除C肝基層為重要一環！去年篩檢量占55%
衛生局局長施丞貴表示，109年9月28日擴大肝炎篩檢政策後，全力號召民眾進行肝炎篩檢，110年C型肝炎篩檢約88000人，篩檢涵蓋率由12.07%增加至42.2%，其中基層診所的篩檢量占55%，基層參與是消除C肝重要的一環，為避免民眾接受篩檢發現C肝後，在轉介它院治療的過程中失聯，施丞貴局長表示，衛生局建立轉介機制及回饋平台，讓治療的銜接更順暢，且獲頒國民健康署服務典範獎第2名。
全篩全治 連結各方力量2025一同除C肝
透過本次的系列專題演講，期待在偏鄉地區能有更多治療單位及社區藥局的參與加入全篩全治的團隊，連結各方力量持續推動C肝治療。另外呼籲45-79歲(原民40歲)可終身一次的免費篩檢，即早篩檢即早發現，定期服用口服抗病毒藥物，可將肝臟裡的C肝病毒清光光！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53166
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