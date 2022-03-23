新竹臺大生醫醫院導入中風復健新利器：智慧鏡像機器手

新竹臺大分院復健部程聖浩醫師說明，中風後可能會遺留肢體無力的後遺症，影響患者的動作功能。其中，手部功能的恢復往往會比下肢控制落後，也嚴重影響患者生活自理的能力與復健動機。若中風後早期接受密集復健，練習手部復健動作，則越有可能幫助患者復原。
程聖浩醫師表示，過去鏡像治療和雙上肢訓練為中風後上肢復健的重要方法之一，鏡像治療是指透過用鏡子放在患側和健側的中間，透過視覺回饋刺激大腦，讓健側的活動在鏡中看起來像患側在活動一樣。而雙上肢訓練則透過同時訓練患側和健側，搭配各種日常生活中的任務，以促進患側功能以及雙側上肢的協調性。而上肢復健訓練搭配機器輔助，能更有效達成復健目標，並增進患者復健的動機，進一步縮短復健週期。
程聖浩醫師說，新竹臺大分院致力於智慧醫療發展，於生醫醫院導入智慧鏡像機器手，提供中風患者復健選擇。在治療師指導下使用智慧鏡像機器手，搭配任務導向之復健訓練，結合鏡像治療或雙上肢訓練等，可有效增加腦部神經刺激與肌肉控制能力，改善中風後患者之手部功能。
新竹臺大分院復健部詹雅淳職能治療師指出，智慧鏡像機器手可以優化鏡像治療模式，並提供高重複性動作練習的機會，促進動作復原。傳統鏡像治療需患者大量的注意力，看著鏡子並反覆想像患側手與健側手進行相同動作。透過智慧鏡像機器手的輔助，讓患者直接看到患側手實際地與健側手進行同樣的動作，同時患側手動作變得更流暢、更有效率，可以在相同時間內增加動作重複練習的次數。
程聖浩醫師解釋，智慧鏡像機器手的原理係用感測器偵測健側手的手部活動，並用外骨骼機器手帶動患側做出相同動作。可引導患者做出具功能性的精細動作，如拿、握、捏等。目前機器手主要提供腦中風患者使用，在生醫醫院復健團隊的評估與訓練下，智慧鏡像機器手將與過往復健訓練相輔相成，讓患者在復健規劃上有更多選擇。
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