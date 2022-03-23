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新竹臺大生醫醫院導入中風復健新利器：智慧鏡像機器手

▲職能治療師引導患者使用智慧鏡像機器手的輔助進行手部上肢復健訓練活動。（圖／新竹臺大分院生醫醫院提供）
▲職能治療師引導患者使用智慧鏡像機器手的輔助進行手部上肢復健訓練活動。（圖／新竹臺大分院生醫醫院提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2022-03-23 09:39:32

新竹臺大分院表示，50歲的科技公司主管T先生認真盡職，若事情沒有做到滿意的程度，總是無法鬆懈、休息，長期處於繁忙工作的狀態。一日寒冷的夜晚，T先生從公司忙完回到家中後突然昏倒，幸好被妻子發現並緊急送醫。腦部斷層掃描後發現T先生的左腦出血性中風。在醫療團隊的照顧下，T先生在一天內即恢復清醒，然而右半邊的肢體卻完全沒力氣，於是出院後至新竹臺大分院生醫醫院積極地進行復健與鏡像治療。六個月後，T先生雖然右半邊肢體雖然不如中風前靈活，但已可獨立行走，使用右手拿湯匙進食，日常生活完全獨立了。
新竹臺大分院復健部程聖浩醫師說明，中風後可能會遺留肢體無力的後遺症，影響患者的動作功能。其中，手部功能的恢復往往會比下肢控制落後，也嚴重影響患者生活自理的能力與復健動機。若中風後早期接受密集復健，練習手部復健動作，則越有可能幫助患者復原。
程聖浩醫師表示，過去鏡像治療和雙上肢訓練為中風後上肢復健的重要方法之一，鏡像治療是指透過用鏡子放在患側和健側的中間，透過視覺回饋刺激大腦，讓健側的活動在鏡中看起來像患側在活動一樣。而雙上肢訓練則透過同時訓練患側和健側，搭配各種日常生活中的任務，以促進患側功能以及雙側上肢的協調性。而上肢復健訓練搭配機器輔助，能更有效達成復健目標，並增進患者復健的動機，進一步縮短復健週期。
程聖浩醫師說，新竹臺大分院致力於智慧醫療發展，於生醫醫院導入智慧鏡像機器手，提供中風患者復健選擇。在治療師指導下使用智慧鏡像機器手，搭配任務導向之復健訓練，結合鏡像治療或雙上肢訓練等，可有效增加腦部神經刺激與肌肉控制能力，改善中風後患者之手部功能。
新竹臺大分院復健部詹雅淳職能治療師指出，智慧鏡像機器手可以優化鏡像治療模式，並提供高重複性動作練習的機會，促進動作復原。傳統鏡像治療需患者大量的注意力，看著鏡子並反覆想像患側手與健側手進行相同動作。透過智慧鏡像機器手的輔助，讓患者直接看到患側手實際地與健側手進行同樣的動作，同時患側手動作變得更流暢、更有效率，可以在相同時間內增加動作重複練習的次數。
程聖浩醫師解釋，智慧鏡像機器手的原理係用感測器偵測健側手的手部活動，並用外骨骼機器手帶動患側做出相同動作。可引導患者做出具功能性的精細動作，如拿、握、捏等。目前機器手主要提供腦中風患者使用，在生醫醫院復健團隊的評估與訓練下，智慧鏡像機器手將與過往復健訓練相輔相成，讓患者在復健規劃上有更多選擇。

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