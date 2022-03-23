與安倍晉三視訊　蔡英文談話內容曝光

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蔡英文強調，去年疫情最嚴重的時候，我國得到了日本方面的協助，日本提供很多疫苗，讓台灣能夠管控整體的疫情，尤其是Omicron所帶來的衝擊，都可以把它管控住。臺灣現在整體的疫情算是穩定，所以自己要藉這個機會，謝謝日華懇所有參眾議員對台灣關係的貢獻，也要謝謝安倍、前首相菅義偉、還有現任的首相岸田對台灣的支持。
蔡英文也說，自己也非常期盼今後雙方能夠繼續一起努力，來培育台日進一步的友情。福島核電廠事故發生11年以來，世界各國都陸續放寬或是解除對日本食品相關的進口限制，台灣也在上個月宣布放寬鬆綁福島五縣市食品管制的措施，展現願意接受國際標準，以及面對、並且解決困難貿易問題的決心。
蔡英文表示，經濟跟貿易的成長是國家穩定最重要的因素之一，台日之間可以一起努力，讓印太地區的經濟可以更強而有力，也期盼日本持續地促成台灣加入CPTPP。
蔡英文也說，當前烏克蘭的情勢持續嚴峻，國際社會也都高度關注。烏克蘭人民挺身奮戰，保衛國家跟捍衛民主自由的決心，讓全世界都非常動容，也讓台灣人民感同身受。台灣作為全球民主夥伴的一員，已經參與了對俄羅斯的經濟制裁，也已經啟動了對烏克蘭的人道救援行動，今後台灣將持續堅定和烏克蘭站在一起，跟民主自由的價值站在一起。
蔡英文表示，這一次俄羅斯入侵烏克蘭的行為，基本上是動搖國際基本原則，也受到民主國家的譴責。這種以片面武力的方式改變現狀、侵害民主國家主權的舉措，絕對是不能容許在印太地區發生，深信這是國際社會的共同認知。也要藉此感謝日本持續在各種國際場合，強調台海和平穩定的重要性，期盼今後持續深化臺日各種交流合作，共同促進區域的和平穩定。
蔡英文說，台日共享自由、民主、人權跟法治等共同價值觀，彼此也互為重要的貿易夥伴跟友人，在安全上面，更是安全的夥伴。她相信，台日關係還存有很多合作的空間，也希望今後持續與日美等理念相近國家共同合作，實現這個理想。