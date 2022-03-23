健保給付難申請　中重度異位性皮膚炎患者身心俱疲

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基於病友需求，協會於2021年1月正式向健保署提出放寬生物製劑給付條件，訴求包含：放寬嚴格的疾病嚴重度定義、口服抑制劑劑量調降、延長一年暫緩續用時機至兩年。至今仍在等待回應，殷切期盼健保署正視異膚需求及困境，放寬生物製劑給付條件，讓患者享有更好的治療選擇。
疾病負擔大 出現較高的焦慮憂鬱及自殺意念
異位性皮膚炎病友協會朱家瑜理事長指出，患者焦慮憂鬱風險高出2.19倍、自殺意念則為4.32倍。不論成人、青少年或孩童患者，皆有較高的焦慮、憂鬱及自殺意念。
而根據2017年健保資料庫統計分析，異位性皮膚炎門診就診頻率隨著嚴重程度提升而增加。不同疾病嚴重度，平均一年就診頻率分別為：輕度24.52次、中度25.64次、重度30.96次，平均每兩週回診1-2次，若每次就醫平均花費3小時，則相當於花費93小時。台灣乳癌患者平均每年回診次數5.7次，相較之下，異位性皮膚炎高出4.7倍。中重度異位性皮膚炎對病友影響不亞於嚴重的慢性病，如心臟病、糖尿病。疾病未能穩定控制，將產生更多醫療及社會負擔。
被迫失業 配合健保要求仍無法通過審核
異位性皮膚炎病友協會丁淑敏秘書長表示，協會收到許多病友陳情，在健保送件申請過程屢屢受阻。其中一位重度病友小賴，成長過程因病灶嚴重，傷口流膿流血可謂體無完膚，疼痛難耐不只影響學習、工作，外觀衝擊也導致憂鬱，長期在皮膚科與身心科來回求診。畢業後，得來不易的第一份正職，卻因反覆發作、頻繁就醫而被迫失業。失業期間他全力配合健保生物製劑申請，依舊遭到退件否決，讓他十分無助。
目前健保對於中重度異位性皮膚炎的生物製劑給付條件為：每週2次到院照光，連續3個月，加上服用2種免疫抑制劑，異膚面積與嚴重程度指數(EASI)仍達20分以上者，可申請使用。協會於去年年初提請健保放寬申請，深切期盼更多病友受到健保署照拂。
儘管目前健保環境嚴苛，協會仍鼓勵病友堅持治療，切勿輕易放棄。治療路上除了醫師的專業協助，找到相互扶持的夥伴相當重要，鼓勵病友加入異位性皮膚炎病友協會，於官網、臉書社團聽聽過來人的經驗分享，與駐站醫師學習治療新知，在正規醫療下長期穩定病情，減少復發，找回人生主導權。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53165
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