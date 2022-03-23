青安購屋貸款利率凍漲？財長：加碼部分有檢討空間

中央銀行升息1碼，公股行庫調升存款利率，中華郵政也跟進調高存款利率，也因此政策貸款包括青年安心成家購屋優惠貸款等利率也會調升，讓房貸族壓力更加沈重，今（23）日在立法院財委會多位立委也替青安貸款近19萬戶請命，尤其現在買房已不易，希望就算調也不要足額調整。對此，財政部長蘇建榮表示這要綜合考量，也要考量公股行庫資金成本，但像是「加碼部分」到底未來如何操盤，未來會滾動檢討。
由於青安貸款利率是按郵政儲金利率再加碼，民進黨立委沈發惠試算，青安貸款一段式機動利率從1.40%現在就變1.65%，兩段式前兩年從1.19%變1.44%，第3年起1.49%變1.74%，以房貸1千萬元、年限20年來算，每月增加1100元利息負擔，一年增加約1萬4千元左右，以青年來講這負擔不小。對此，財政部蘇建榮指出，青安貸款最高上限是800萬元，目前約有近19萬戶，貸款餘額5830億多元，只是立委說這樣算下來1年也要增加1萬多。
沈發惠進一步提到，重點升息只是剛開始，美國聯準會已預告今年要升息6次，台灣央行第一次調，房貸1千萬每年就增加1萬4千元的利息負擔，可預期這也不會是今年唯一的一次升息，蘇建榮則說，未來要看國內物價的情況。沈發惠認為，雖然利率調整雖不是財政部長可以決定，但這與當初青安貸款精神不符，財政部有沒有其他政策工具協助這些需要青安貸款還款的青年，可以度過升息壓力？蘇建榮表示，自用住宅利息增加，在申報綜合所得稅時可以列舉扣除，上限30萬元。
民進黨立委吳秉叡在質詢時，同樣也替近19萬戶青安貸款的人請命，就算利率調高，也不要足額調整，現在買房已不易。蘇建榮指出，青安貸款辦法中就明訂利率是按郵局利率自動去調整，這是法定原則，辦法中就是這樣規定，但未來會進一步通盤滾動檢討，看相關配套措施有沒有可能調整，只是這也要考量公股行庫資金成本，尤其有些公股行庫已民營化，這都要綜合考量，但在利率加碼部分未來到底如何操盤，財政部會找行庫討論，通盤滾動檢討。