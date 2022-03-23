智慧城市展再傳外賓確診　北市府下午召開記者會說明

於台北市南港展覽館舉辦的智慧城市展，繼昨（22）日傳出1名貝里斯籍外賓（案22226）確診後，今（23）日再傳1名波蘭代表陰轉陽，雖然台北市副市長黃珊珊表示，該個案曾於22日到過南港展覽館活動會場，但據了解，波蘭代表因為身體不舒服，所以22日並未到場，但市府為以防萬一，仍要求2022智慧城市論壇台北場提早結束。
於南港展覽館舉辦的智慧城市展，於22日上午開展，不過下午就傳出一名來自貝里斯的外賓確診，也引發各界議論。雖然黃珊珊昨日表示，外賓確診本來就在可能的計畫範圍內，現在就是按照原定計畫在進行。不過今日再度傳出一名波蘭籍的外賓確診，且是陰轉陽的狀況，也讓市府方面不敢大意，並進一步要求展方提前在今日11時結束相關展覽活動。
黃珊珊今日上午受訪時表示，該確診個案為陰轉陽，Ct值較低，目前暫時移到居隔旅館。現場媒體也追問該案於22日是否有前來活動會場？對此黃珊珊則表示「有，正在做確認。」
不過據了解，黃珊珊疑似口誤，原因在於該波蘭籍的外賓，因為身體不舒服的緣故，22日並未前往會場，但因為相關外賓都聚在一起，因此也讓北市府方面相當憂心，並於今日隨即要求展方提前結束展覽活動。而北市府方面下午也將臨時召開防疫記者會，說明外賓染疫情況。
※【NOWnews 今日新聞
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