麥當勞神品吃不到了！「2經典」絕版老饕哭暈：拜託還我
知名速食品牌「麥當勞」旗下美食多樣，總能吸引大小朋友喜愛，而昨（22）日台灣麥當勞宣布將停售8項產品，瞬間在網路上掀起一陣討論，其中就有老饕點名「2經典」不該絕版，崩潰直呼「居然沒了！」
麥當勞昨日宣布8款產品將銷售至3月22日或售完為止，包括薑燒豬肉長堡、煙燻鷄肉長堡、法式芥末香鷄堡、四季沙拉（小）、柳橙汁、香草那堤、蜂蜜那堤和焦糖瑪奇朵，其中法式芥末香雞堡是「1+1= 50」紅區商品，之後將更換成麥香雞。
相關消息傳至PTT上，就引來網友們無法接受法式芥末香鷄堡消失，崩潰直呼「法式芥末香雞堡..不！！」、「法式芥末雞明明賣的不錯吧？結果通通死去」、「1+1我每次都買法式芥末香鷄堡... 崩潰QQ」、「法式芥末香雞堡QQ，有緣再見」。
甚至有老饕也相當不捨柳橙汁停售，認為「柳橙汁QQ」、「柳橙汁居然沒了」、「柳橙汁也停是哪招？」、「還我柳橙汁」、「柳橙汁好喝欸嗚嗚」。
不僅如此，也有鄉民們紛紛無奈直呼「薑燒蠻好吃的呀」、「薑燒跟煙燻居然停賣」、「慟！燻雞長堡肉多菜也多，半夜少了個選擇」、「沒燻雞、沒法式、沒柳橙汁QQ」、「長堡停售不意外」。（編輯：陳雅雲）