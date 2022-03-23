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獨／粿粿離隊遭爆「把PS女孩當跳板」　經紀人盼球迷理性

▲粿粿離隊遭爆把PS女孩當跳板，經紀人盼球迷理性。（圖 / 粿粿臉書）
▲粿粿離隊遭爆把PS女孩當跳板，經紀人盼球迷理性。（圖 / 粿粿臉書）

記者侯家瑜/台北報導

2022-03-23 11:58:472022-03-23 12:01:53

27歲的藝人粿粿（江瑋琳）因擔任《全明星運動會》紅隊經理爆紅，前鎮子透過社群透露將與凱渥模特兒范姜彥豐結婚，不過她21日突然宣布因生涯規畫，決定退出中信兄弟啦啦隊Passion Sisters，被外界臆測是有孕在身，更說她把啦啦隊當做跳板，而議論紛紛之際，粿粿經紀人也向《NOWnews今日新聞》做出回應。

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▲粿粿最近直播亮相，被網友質疑懷孕小腹突出。（圖／翻攝Dcard論壇）
▲粿粿被質疑懷孕、小腹突出。（圖／Dcard）
▲粿粿（右）與中日混血男模范姜彥豐公開戀情，決定閃婚。（圖／翻攝粿粿IG）
▲粿粿（右）與范姜彥豐前陣子宣布結婚。（圖／粿粿IG）
有網友不滿粿粿在演藝圈發光發熱後，直接卸下PS女孩一職，在匿名平台Dcard上以「粿粿就是把啦啦隊當跳板的最佳示範」發文，先是拿同隊隊員峮峮做比較：「還是峮峮比較讚，通告多也還是沒離開，雖然班少了點，但她曾說演藝圈有工作，但還是不會想離開啦啦隊，因為在球場很開心。」接著表示樂天女孩籃籃也沒有因為主持節目而放棄球場，認為粿粿心思都在演藝圈，有沒有懷孕是另一回事。

▲網友不滿粿粿在演藝圈發光發熱後，就直接卸下PS女孩一職。（圖／Dcard）
▲網友不滿粿粿在演藝圈發光發熱後，就直接卸下PS女孩一職。（圖／Dcard）
文章曝光後，受到不少球迷們贊同，不過也有粉絲上前替粿粿緩頰，認為轉換跑道沒有不對，就算是跳槽也是她個人的決定，而經紀人則強調女孩們每一年都非常認真、用心，中信兄弟啦啦隊也感謝每一屆PS的付出，同時尊重每個女孩的規畫：「很多人離開啦啦隊後，不管是家庭、事業都有很好的發展，人生每個時期都有不同的樣貌，我們都真心感到開心也很祝福，希望球迷們理性看待。」

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