獨／粿粿離隊遭爆「把PS女孩當跳板」 經紀人盼球迷理性
27歲的藝人粿粿（江瑋琳）因擔任《全明星運動會》紅隊經理爆紅，前鎮子透過社群透露將與凱渥模特兒范姜彥豐結婚，不過她21日突然宣布因生涯規畫，決定退出中信兄弟啦啦隊Passion Sisters，被外界臆測是有孕在身，更說她把啦啦隊當做跳板，而議論紛紛之際，粿粿經紀人也向《NOWnews今日新聞》做出回應。
有網友不滿粿粿在演藝圈發光發熱後，直接卸下PS女孩一職，在匿名平台Dcard上以「粿粿就是把啦啦隊當跳板的最佳示範」發文，先是拿同隊隊員峮峮做比較：「還是峮峮比較讚，通告多也還是沒離開，雖然班少了點，但她曾說演藝圈有工作，但還是不會想離開啦啦隊，因為在球場很開心。」接著表示樂天女孩籃籃也沒有因為主持節目而放棄球場，認為粿粿心思都在演藝圈，有沒有懷孕是另一回事。
文章曝光後，受到不少球迷們贊同，不過也有粉絲上前替粿粿緩頰，認為轉換跑道沒有不對，就算是跳槽也是她個人的決定，而經紀人則強調女孩們每一年都非常認真、用心，中信兄弟啦啦隊也感謝每一屆PS的付出，同時尊重每個女孩的規畫：「很多人離開啦啦隊後，不管是家庭、事業都有很好的發展，人生每個時期都有不同的樣貌，我們都真心感到開心也很祝福，希望球迷們理性看待。」