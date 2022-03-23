特企／高端資產配置新思維　新北百坪豪宅成屋受矚目

我是廣告 請繼續往下閱讀
房地產業者分析，以總價6000萬的資產配置為例，在台北市精華地段的選項極可能是屋齡超過30年的電梯大樓，坪數約在60～80坪左右；即使退居台北市外圍區域如士林、大同區，選擇屋齡較新的成屋或預售案，坪數同樣被限縮在60～80坪左右，因而衍生出部分重視居家空間尺度、完善公設的買盤，外移至新北第一環的豪宅成屋。
「一品匯」為知名豪宅建商中悦建設機構在蘆洲所推出的首座豪宅，規劃25層SRC豪邸，各戶120坪、140坪大尺度空間，曾創下蘆洲豪宅市場最高總價9700萬、最高單價每坪58萬的記錄，近期建商再將地主精華保留戶釋出，開價5字頭，搶攻台北豪宅高端客層。由於價格僅為台北市郊豪宅的五成、台北市區豪宅的三成，吸引不少士林、天母、大稻埕一帶想要更大空間、優質鄰居群聚的高端換屋客層關注。
豪宅業者指出，通膨壓力之下，高端客層對於資產透過不動產配置的保效益提高，加上疫情之下企業主減少國際商務移動、家庭成員返台、在台停留時間大增，對於較大尺度的居家空間需求大增，去年光台北市平均每天就能成交一戶總價8000萬以上的豪宅，反應高資產客層購屋動能旺盛，而開發商積極高價在全台各都會區高價搶地，帶動高端不動產長線需求強勁。
台北市經過高度發展，大台北都會規模隨著交通動線擴張，具有未來發展題材的新北第一環，房價水準已不下於台北市外圍蛋白區，大漢溪北都市計劃中的蘆洲南北側農業區專案進入通盤檢討審議，過去蘆北地區以傳統工業為主的都市型態，將成為結合商業、休閒、居住的水岸宜居環境。
此外，總經費高達228億的五股泰山輕軌計畫將報行政院核定，五泰輕軌行經洲子洋重劃區、泰山楓江整開區以及塭仔圳重劃區，預期將可帶動蘆洲、泰山、五股沿線人口及產業發展，軌道運輸路網更形綿密，三蘆地區可望複製眾多重劃區成功發展經驗，具建商品牌、完善規劃的高端不動產，成為高資產客資產配置首選。
一品匯
網址：https://bit.ly/3lGzCfS