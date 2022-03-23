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比泡麵恐怖！年紀越大越不敢吃「它」　眾認證：看到就怕

▲台灣美食選擇多元，不過隨著各種原因，人們在食物的選擇上也會逐漸改變，有網友就好奇，「隨著年齡增長，有什麼東西開始不太吃了」？（示意圖／取自Unsplash）
▲台灣美食選擇多元，不過隨著各種原因，人們在食物的選擇上也會逐漸改變，有網友就好奇，「隨著年齡增長，有什麼東西開始不太吃了」？（示意圖／取自Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-03-23 13:22:432022-03-23 13:30:20

台灣美食不僅選擇多，每個種類依據文化、地區、時間等不同發展，口味更是相當多元，不過隨著各種原因，人們在食物的選擇上也會逐漸改變，近日就有網友好奇，「隨著年齡增長，有什麼東西開始不太吃了」，貼文吸引不少人留言表達看法。

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原PO在PTT以「有什麼東西因為年齡而不太吃了？」為題發文，提到鹽酥雞、臭豆腐、炸物、醃製烤物和下午茶甜點等食物，很多人都因為年齡增長而選擇不吃，自己則是本來就不太愛甜食，年紀大後就幾乎沒在吃，「頂多吃88%巧克力，炸物、烤物等致癌物質，也不太吃了」，好奇詢問「還有什麼是你已經不再那麼的常吃的東西？」

▲台灣人喜愛buffet吃到飽，就有網友分享台灣buffet始祖，隨即引發老饕們回憶。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲原PO問題曝光後，許多網友紛紛點名，「吃到飽」是年紀增長後，很怕看到的東西。（示意圖／翻攝Pixabay）
貼文曝光後，不少網友湧入留言區發表想法，「手搖飲料」、「雞排那些炸物真的不敢吃了」、「絕對是泡麵，身體頂不住了」、「甜點類不碰了」、「酒都盡量少喝」、「蛋糕類的甜食，看到那層鮮奶油就飽了」、「糖果、汽水，甜到會怕」、「最有感的是巧克力」。

不過，被最多網友點名的，則是「吃到飽」，「吃到飽，以前學生時期超愛，最好是飽到天靈蓋，但現在老了」、「吃到飽啊，戰力大減，根本不划算」、「吃到飽已經撐不住了」、「吃到飽現在覺得超浪費」、「吃到飽+1」、「年紀大，看到吃到飽反而會怕」。（編輯：張志浩）

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