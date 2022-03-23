花蓮強震台中災情　盧秀燕：市民無恙

今 (23) 日凌晨花蓮近海發生規模 6.6 地震，全台有感，連夜餘震不斷，台中市議會議長張清照今臨時會開議前，關心台中市人員是否平安、災情狀況及處理情形。市長盧秀燕回應表示，截至目前，市民平安無傷亡，只有零星災情，已逐一派員修復，部分修復完畢。

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盧秀燕指出，她在清晨 1 時 40 分左右被搖醒，也接到地震簡訊警示通報，立刻要求各局處首長及區長們查報市民是否平安、有無災情；截至目前，市民平安無傷亡情形，零星小災情都已逐一派修，包括大甲區有路樹倒塌、潭子區潭興路的路面龜裂、豐原陽明大樓天花板掉落、文化局霧峰以文分館天花板剝落受損等，部分已修復完畢。

針對民眾最關心的台中捷運，盧秀燕指出，在震後的清晨 2 時 12 分已巡檢各車站，站體及軌道、車輛無損，部分車站的電梯及電扶梯有停機狀況； 5 時 30 分全線完成巡查，確認軌道區無異狀； 5 時 47 分各維修單位已完成巡檢機廠所屬設施，電梯、手扶梯均修復完成，恢復正常運作，首班車準點發車，沒有造成延誤。至於中央配發的珍貴 COVID-19 疫苗，衛生局凌晨也查報疫苗儲存庫沒有斷電、破裂情形，疫苗保冷完好無缺。