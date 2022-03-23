花蓮強震台中災情　盧秀燕：市民無恙

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盧秀燕指出，她在清晨1時40分左右被搖醒，也接到地震簡訊警示通報，立刻要求各局處首長及區長們查報市民是否平安、有無災情；截至目前，市民平安無傷亡情形，零星小災情都已逐一派修，包括大甲區有路樹倒塌、潭子區潭興路的路面龜裂、豐原陽明大樓天花板掉落、文化局霧峰以文分館天花板剝落受損等，部分已修復完畢。
針對民眾最關心的台中捷運，盧秀燕指出，在震後的清晨2時12分已巡檢各車站，站體及軌道、車輛無損，部分車站的電梯及電扶梯有停機狀況；5時30分全線完成巡查，確認軌道區無異狀；5時47分各維修單位已完成巡檢機廠所屬設施，電梯、手扶梯均修復完成，恢復正常運作，首班車準點發車，沒有造成延誤。至於中央配發的珍貴COVID-19疫苗，衛生局凌晨也查報疫苗儲存庫沒有斷電、破裂情形，疫苗保冷完好無缺。
盧秀燕提到，目前大小震不斷，至今還在餘震中，加上雨勢影響，部分地區出現間歇性大雨，在地質鬆軟區可能有土石流或土石鬆動情形，市府會加強戒備，也提醒市民朋友小心。另外，她也透過中部七縣市互助聯盟，關心中部其他六縣市是否平安、需不需要台中市協助，其他六縣市回應災情狀況還好，可自行處理，謝謝台中市關心。