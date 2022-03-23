花東強震晃不停！居民慌張錄下驚險瞬間 玉長公路全爆裂
地牛大翻身，今天（23日）凌晨1時41分，花蓮近海發生今年以來規模最大地震，芮氏規模達6.6，不少民眾在半夜中先被手機「國家級地震警報」吵醒，緊接而來就是驚天動地的狂搖近60秒。稍晚，民眾紛紛在網路上報平安，並PO出地震發生時影像，包括花蓮玉興橋遭強震搖晃到斷裂、玉長公路路面龜裂等，所幸無人員傳出受傷。
凌晨1時許的花東地震，震央位在花蓮縣近海，位於花蓮縣政府南方62.6公里。芮氏規模6.6，地震深度30.6公里。台東縣最大震度6弱，花蓮縣最大震度5強。其他縣市震度都在2級到4級之間，據中央氣象局統計，截至早上7時30分止，大小餘震有47個，目前仍持續有無感地震出現。
據了解，花蓮玉興橋正在進行新造橋工程，原預計明年9月時啟用，此次發生橋體斷裂，是因為新橋尚未完全固定，以至於地震發生時，無法承受強大晃動，目前相關人員已在進行勘查，確認橋體結構是否安全；台30線玉長公路，則是在東段32.5公里處，發現道路龜裂情形，目前預警性封閉，全線道路禁止通行。
氣象局地震測報中心主任陳國昌則表示，台灣至2020年下半年度開始，地震有明顯增加的趨勢，猜測大概率是台灣地震活躍期正來臨，觀察全球懷太平洋地震帶，也有相同情形出現。（編輯：陳苾暐）