花2.3億搶當Ella鄰居？內湖豪宅「碧湖畔」又見交易

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雖然去年政府頻頻祭出信用管制抑制房價，不過今年初，內湖三大豪宅仍不寂寞，除了內湖豪宅王「碧湖畔」，還有「文心AIT」和「長虹天璽」都出現交易。張旭嵐表示，「碧湖畔」水岸景觀，對內湖區的豪客來說相當具有指標性，最高單價為2014年12樓的162萬元，登上實登以來內湖最高單價豪宅交易，而2021年成交單價落在130~141萬元之間，今年新鄰居以141.6萬的價格入手，和一年多前23樓隔壁戶交易140萬，價格差異不大，顯示近年行情穩健。
台灣房屋明湖特許加盟店店東蔡凱倫表示，「長虹天璽」物業管理比照帝寶，品質優良，隱私性高，且從大門到建築有60米的迎賓大道，中庭擁有生態池，公設還有Lounge Bar、頂樓星空會館、戶外游泳池等，是西湖一帶非常頂級的豪宅規劃，吸引不少企業主、台商、名人等入住。
第一建經研究中心副理張菱育表示，近年央行積極加強選擇性信用管制，目前豪宅不論是自然人還是法人貸款，都只能貸款4成且無寬限期，而豪宅的貸款利率多年來都維持在1.72%起，仍屬低利率水準，不過近期央行升息一碼，對豪宅的貸款利率地板價可能提高至1.97%。
以豪宅貸款1億元為例，貸款30年，在升息之前，每月本息平均攤還需繳約35.5萬元；升息後則增加至36.8萬元，每個月多支出貸款1.2萬元左右，不過這樣的金額，對富豪來說不會影響太大，寧願將資金做配置，在通貨膨脹的時代，不動產仍是相對較好避險的標的物之一。