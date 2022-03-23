上海增本土近千例！遭傳「防疫失控」擬封城　當局急闢謠

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上海在連續4天新增感染數創新高下，有網友盛傳中國國務院督查組認定上海「防疫失控」，上海市府預計將「大動作防疫」封城7天，並於上海官方微信公眾號「上海發佈」下提問封城傳聞是否屬實，網路上一度廣傳著一段上海菜市場夜間出現搶購人潮的畫面。
為此，「上海發佈」亦澄清稿表示該傳言為「不實訊息」，同時指出中國國務院近日向10個省派出督察人員監督防疫，上海是其中之一。經過上一輪重點區域和非重點區域的核酸篩查後，部分小區也符合要求解除了管控，未來將繼續按照街鎮、小區、樓棟的分級原則下，進行後續的篩檢與管控作業。
此外，上海當局也呼籲廣大市民「不信謠、不傳謠、也不要搶購和囤積食物等生活用品」；然而因上海區域封控和解封屬「動態清零」，官方不僅沒有公布受封閉管理影響的人數，也未及時、全面說明封控範圍，有市民居住的小區因為再度採檢到新確診者，而一再延長禁足時間。
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