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上海增本土近千例！遭傳「防疫失控」擬封城　當局急闢謠

▲中國近日各地新冠疫情升溫，上海更遭網瘋傳出現「防疫失控」即將封城消息，當局連忙出面澄清。（圖／翻攝自新華社）
▲中國近日各地新冠疫情升溫，上海更遭網瘋傳出現「防疫失控」即將封城消息，當局連忙出面澄清。（圖／翻攝自新華社）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-03-23 15:00:43

中國近日各地新冠疫情升溫，Omicron成為本土主流變種株，為徹底執行清零政策，多地採取強制篩檢、禁止出入等防堵措施，而在上海連續4日感染數創新高，於22日累計近千例時，即將封城消息也不斷流傳。為此，當局連忙發文闢謠表示「封城傳言不屬實」，呼籲民眾不要搶購囤積民生物資。

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根據上海市衛健委今（23）早通報，上海於22日新增981例本土病例，其中確診4例、無症狀977例，有3例確診病例和886例無症狀感染者是在隔離管控中發現，其餘則在相關風險人群排查中發現。此外，當地昨日新增境外移入確診10例和無症狀感染者4例，均在隔離管控中發現。

▲中國上海市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）20日新增本土陽性病例有758例，再創新高。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國上海市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）連續四日確診數創新高。（圖／美聯社／達志影像）
上海在連續4天新增感染數創新高下，有網友盛傳中國國務院督查組認定上海「防疫失控」，上海市府預計將「大動作防疫」封城7天，並於上海官方微信公眾號「上海發佈」下提問封城傳聞是否屬實，網路上一度廣傳著一段上海菜市場夜間出現搶購人潮的畫面。

為此，「上海發佈」亦澄清稿表示該傳言為「不實訊息」，同時指出中國國務院近日向10個省派出督察人員監督防疫，上海是其中之一。經過上一輪重點區域和非重點區域的核酸篩查後，部分小區也符合要求解除了管控，未來將繼續按照街鎮、小區、樓棟的分級原則下，進行後續的篩檢與管控作業。

此外，上海當局也呼籲廣大市民「不信謠、不傳謠、也不要搶購和囤積食物等生活用品」；然而因上海區域封控和解封屬「動態清零」，官方不僅沒有公布受封閉管理影響的人數，也未及時、全面說明封控範圍，有市民居住的小區因為再度採檢到新確診者，而一再延長禁足時間。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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