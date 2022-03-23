麥當勞今開賣地瓜條 頂呱呱怒推即起買1送1：我才是正宗
麥當勞今（23）日首度開賣「金黃地瓜條」，立刻引發民眾高度關注，畢竟台灣麥當勞從來沒賣過地瓜條。還有網友笑說：「沒想到馬鈴薯缺貨缺到催生地瓜條」、「頂呱呱最後陣地失守了」。而頂呱呱稍早也在官方粉專開戰，稱自己才是正宗的地瓜薯條開山始祖，且即日起地瓜薯條買1送1，迎戰麥當勞的金黃地瓜條。
以薯條為招牌的麥當勞，今（23）日起正式開賣黃金地瓜條，除了單點，超值全餐也可加地瓜條配餐。這是台灣麥當勞登台30多年來，第一次首度開賣地瓜條，一上市立刻引發民眾關注，還有網友早上6點就搶先到門市試吃：「就…市面上買的到的地瓜條，炸好起鍋後不撒鹽，可以搭配番茄醬。」
單點特價58元讓不少人直呼很貴，「不如去炸物攤買，還可以灑梅粉」，但也有人覺得比薯條還有飽足感，「我的地瓜條好大一包，吃完覺得比大薯還滿足」。麥當勞開賣地瓜條，立刻讓網友聯想到頂呱呱，紛紛留言幫QQ：「頂呱呱最後陣地失守了」、「頂呱呱傻眼」、「頂呱呱化」，沒想到卻召喚出頂呱呱應戰。
頂呱呱稍早在官方粉專公告，自己才是正宗的地瓜薯條開山始祖，還要民眾「購買前請先認明頂呱呱Logo」，並祭出即日起至4月21日，憑春暖花開電子優惠卷享地瓜薯條買1送1，立刻湧入粉絲朝聖：「被速食一哥仿冒，這下驕傲了」、「正宮來宣示主權了」、「支持開山薯祖」。