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粉絲戲院偷拍《少年吔》片段　鮮肉演員無奈：不要觸法

▲吳信翰拍攝《少年吔》人氣看漲。（圖／經紀人提供）
▲吳信翰拍攝《少年吔》人氣看漲。（圖／經紀人提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-03-24 00:00:00

億萬電影票房導演顔正國最新電影《少年吔》上映三天票房破千萬，目前正強勢往二千萬票房門檻躍進中，亮麗紅盤驚傳《少年吔》遭戲院偷拍影片、照片，且已經出現在臉書、IG等社群網站貼文，被網友公開分享及討論。電影發行公司星泰娛樂已經在官網及《少年吔》粉絲專頁，貼出「戲院影廳內嚴禁拍照、錄音、錄影，任何未經授權之攝錄行為，已觸犯著作權法第91條，最高可處五年有期徒刑」的緊急通知。

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經紀人呂嘉興表示，其實在3月18日上映第一天，就有粉絲為了捕捉演員吳信翰在《少年吔》出現的每一個畫面，當天就買票連看好幾場，並特地用手機拍下電影正在播出的畫面，私傳訊息給吳信翰，一向會把陌生來信、粉絲私信訊息跟經紀人報告的吳信翰，雖然看到這些他出現的電影畫面，覺得粉絲很用心，但也覺得不太好，經紀人一看到粉絲傳來每一張在電影院拍攝的照片都是吳信翰，嚇到一身冷汗，認為已經觸犯著作權法，要求粉絲立刻停止這樣違法的行為，不得再傳送。

▲粉絲偷拍吳信翰在《少年吔》演出片段。（圖／經紀人提供）
▲粉絲偷拍吳信翰在《少年吔》演出片段。（圖／經紀人提供）
吳信翰外型清新健康，加上勤於健身，身材健美，算是《少年吔》中最年輕的小鮮肉演員，由於經紀人呂嘉興努力用心宣傳，深受媒體記者照顧愛戴的吳信翰，在電影尚未上映前，新聞露出已經一波又一波，甚至不亞於男主角兼導演顔正國或女主角的吸睛度。

▲吳信翰（左起）、導演顔正國、經紀人呂嘉興合影。（圖／經紀人提供）
▲吳信翰（左起）、導演顔正國、經紀人呂嘉興合影。（圖／經紀人提供）
在網路新聞發達的手機世代，吳信翰的年輕外型，已經攻佔網友眼球，引起注意。經紀人表示，電影首映會劇組敲吳信翰第一個來化妝，下午三點一到，西門町樂聲影城已經一堆得知《少年吔》首映會訊息的粉絲在門口守候捕捉吳信翰，還好首映會入口有管制，當天晚上首映會結束後，他和吳信翰就跟著劇組跑包場映後QA活動，從樂聲影城到秀泰影城，整個西門町電影街都擠滿了粉絲，在劇組預先就特別安排的活動通告工作人員開路下，他一路快跑護著吳信翰，粉絲仍一路相隨。

▲吳信翰演出顔正國執導的國片《少年吔》。（圖／經紀人提供）
▲吳信翰演出顔正國執導的國片《少年吔》。（圖／經紀人提供）
僅管隨身在側的粉絲非常有秩序、禮貌，但經紀人卻早就心知肚明：「吳信翰已經被盯上了！」到近凌晨十二點電影散場，第二天電影上映後，從下午林森北路欣欣秀泰影城到西門町電影街，各大戲院的映前映後活動，直至晚上11點多十場宣傳結束，粉絲仍群聚在戲院門口要堵吳信翰，雖然兩人已經很想回家了，但經紀人仍儘量地滿足粉絲，讓吳信翰跟他們合照。

▲吳信翰（右）親切與粉絲自拍。（圖／經紀人提供）
▲吳信翰（右）親切與粉絲自拍。（圖／經紀人提供）
經紀人說，電影發行公司無奈於翻拍電影畫面的粉絲無回應、沒刪文，只好報警處理，取得該網友個人資料，目前已經進入法律程序，經紀人表示：「很開心有這麼多粉絲喜歡吳信翰，非常感謝，也很擔心是不是吳信翰的粉絲違法了？」他呼籲：「愛吳信翰的粉絲們絕對不可以觸犯法律、在電影院偷拍電影畫面，這樣是會侵犯電影發行公司及導演創作的著作權。」（編輯：楊穎軒）

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