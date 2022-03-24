粉絲戲院偷拍《少年吔》片段　鮮肉演員無奈：不要觸法

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吳信翰外型清新健康，加上勤於健身，身材健美，算是《少年吔》中最年輕的小鮮肉演員，由於經紀人呂嘉興努力用心宣傳，深受媒體記者照顧愛戴的吳信翰，在電影尚未上映前，新聞露出已經一波又一波，甚至不亞於男主角兼導演顔正國或女主角的吸睛度。
在網路新聞發達的手機世代，吳信翰的年輕外型，已經攻佔網友眼球，引起注意。經紀人表示，電影首映會劇組敲吳信翰第一個來化妝，下午三點一到，西門町樂聲影城已經一堆得知《少年吔》首映會訊息的粉絲在門口守候捕捉吳信翰，還好首映會入口有管制，當天晚上首映會結束後，他和吳信翰就跟著劇組跑包場映後QA活動，從樂聲影城到秀泰影城，整個西門町電影街都擠滿了粉絲，在劇組預先就特別安排的活動通告工作人員開路下，他一路快跑護著吳信翰，粉絲仍一路相隨。
僅管隨身在側的粉絲非常有秩序、禮貌，但經紀人卻早就心知肚明：「吳信翰已經被盯上了！」到近凌晨十二點電影散場，第二天電影上映後，從下午林森北路欣欣秀泰影城到西門町電影街，各大戲院的映前映後活動，直至晚上11點多十場宣傳結束，粉絲仍群聚在戲院門口要堵吳信翰，雖然兩人已經很想回家了，但經紀人仍儘量地滿足粉絲，讓吳信翰跟他們合照。
經紀人說，電影發行公司無奈於翻拍電影畫面的粉絲無回應、沒刪文，只好報警處理，取得該網友個人資料，目前已經進入法律程序，經紀人表示：「很開心有這麼多粉絲喜歡吳信翰，非常感謝，也很擔心是不是吳信翰的粉絲違法了？」他呼籲：「愛吳信翰的粉絲們絕對不可以觸犯法律、在電影院偷拍電影畫面，這樣是會侵犯電影發行公司及導演創作的著作權。」（編輯：楊穎軒）