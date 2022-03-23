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雙溪高中繁星創佳績　錄取率97%、13名新住民全上榜

▲111學年大學繁星放榜，雙溪高中創下佳績，錄取率高達97%。（圖／雙溪高中）
▲111學年大學繁星放榜，雙溪高中創下佳績，錄取率高達97%。（圖／雙溪高中）

記者李芷涵/綜合報導

2022-03-23 15:32:12

《四方報》報導，111學年大學繁星放榜，雙溪高中創下佳績，錄取率高達97%，值得一提的是，該校本屆共13位新住民畢業生獲得繁星推薦機會，不僅全數上榜，還有2位錄取國立大學。放榜消息一出，學生的歡呼聲響遍校園，高中三年的努力終於開花結果，讓大家十分開心。

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新北市立雙溪高中地理位置相對偏遠，新住民學生比例高，但在教師細心教導下，共有13名新住民獲得繁星機會，最終也全數順利上榜。放榜當天，葉俊士校長集合全體繁星學生，給予恭喜與祝福，林惠玉家長會長也代表家長們前來感謝導師、任課教師一路以來的指導與陪伴，學生也向導師鞠躬表達感謝。

在上榜的新住民中，來自新住民家庭的陳依依，以1A4B的成績進入雙中，雖然家中經濟條件較差，但她力爭上游，每天勤奮向學，在校成績向來名列前茅，也靠著優異表現獲得繁星機會，對文組科目極具熱忱的她，最終錄取了國立臺北大學歷史學系。得知自己錄取國立大學、能減輕學費負擔，讓她鬆一口氣，並表示未來考慮雙主修國文系，希望畢業後能往教育領域發展，找到理想的工作為家裡分擔家計。

雙溪高中校長葉俊士表示，學校地理位置較為偏遠，學生人數不算多，但校方在適性及多元展能前提下，發揮極佳的輔導功能，讓每一位學生都有很好的就學機會。他感謝學校老師的努力及家長的配合與信賴，也歡迎今年國中畢業生選擇就讀雙溪高中，未來跟學長姐一樣脫穎而出。

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