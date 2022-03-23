COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

朱芯儀罹癌「乳頭已凹陷」　進行6次化療才能開刀

▲朱芯儀乳頭凹陷，做6次化療才能開刀，左為老公衛斯理。（圖／朱芯儀臉書）
▲朱芯儀乳頭凹陷，做6次化療才能開刀，左為老公衛斯理。（圖／朱芯儀臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-03-23 15:49:412022-03-23 16:55:41

藝人朱芯儀日前在36歲生日時，對外公開自己罹患乳癌，正在積極接受治療的消息，近日也現身由徐乃麟主持的節目《醫師好辣》，透露當下摸到胸部有異狀時並沒有多想，認為過幾天再看看就好，直到去年11月中到《醫師好辣》錄影，順口詢問同場的外科醫師陳榮堅，卻被警告：「妳這不行，要趕快就醫！」才驚覺情況不妙，立刻請老公衛斯理（賈子宸）幫忙掛號，後來經過一連串的檢查，最終確定罹患乳癌二至三期、且已轉移到淋巴，坦言非常感謝這段時間遇到的貴人（醫師），讓她最後能順利進行治療。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲朱芯儀上徐乃麟主持的節目《醫師好辣》。（圖／東森提供）
▲朱芯儀上徐乃麟主持的節目《醫師好辣》。（圖／東森提供）
朱芯儀表示2020年11月的例行健康檢查報告，僅發現兩側胸部皆長了1點多公分的纖維腺瘤，當時被告知只要觀察即可，直到去年11月疫情趨緩，開始上通告錄影後，才發現胸部下緣突然變得豐滿：「我起初以為是再發育，很開心，後來想想不對，怎麼不是兩邊一起？只是沒摸到硬塊，僅有一顆會移動的東西。」

朱芯儀11月19日錄製《醫師好辣》時，是抱著樂觀的看法詢問陳榮堅醫師，豈料卻得到必須趕緊就醫的回覆，嚇得她急忙請老公幫忙掛號，並到台大醫院做超音波、乳房攝影、切片等檢查，最後報告確定罹癌。

朱芯儀也分享先前不敢在媒體朋友前談論的病況，擔心嚇壞大家，她坦言腫瘤長得很快，乳頭被拉扯到已經凹陷進去，洗澡時要將側邊的皮膚掀開清洗，連乳房下緣都已經出現類似妊娠紋的紋路，而她目前採取的是術前輔助治療，必須做6次化療（錄影當周第4次）讓腫瘤縮小，之後才能開刀，接著化驗確定是否還有癌細胞殘留，再決定後續要進行幾次化療，整個療程大約要花2年的時間。

▲朱芯儀秀出身上的人工血管。（圖／東森提供）
▲朱芯儀秀出身上的人工血管。（圖／東森提供）

具俊曄耍心機情定大S　「婚戒刺青」印證當年刻骨銘心

獨／粿粿離隊遭爆「把PS女孩當跳板」　經紀人盼球迷理性

具俊曄等20年「抓牢緣分」情纏大S　浪漫傳奇藏7巧合

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

繼續作答
即時
推薦閱讀