朱芯儀罹癌「乳頭已凹陷」　進行6次化療才能開刀

藝人朱芯儀日前在36歲生日時，對外公開自己罹患乳癌，正在積極接受治療的消息，近日也現身由徐乃麟主持的節目《醫師好辣》，透露當下摸到胸部有異狀時並沒有多想，認為過幾天再看看就好，直到去年11月中到《醫師好辣》錄影，順口詢問同場的外科醫師陳榮堅，卻被警告：「妳這不行，要趕快就醫！」才驚覺情況不妙，立刻請老公衛斯理（賈子宸）幫忙掛號，後來經過一連串的檢查，最終確定罹患乳癌二至三期、且已轉移到淋巴，坦言非常感謝這段時間遇到的貴人（醫師），讓她最後能順利進行治療。
朱芯儀表示2020年11月的例行健康檢查報告，僅發現兩側胸部皆長了1點多公分的纖維腺瘤，當時被告知只要觀察即可，直到去年11月疫情趨緩，開始上通告錄影後，才發現胸部下緣突然變得豐滿：「我起初以為是再發育，很開心，後來想想不對，怎麼不是兩邊一起？只是沒摸到硬塊，僅有一顆會移動的東西。」
朱芯儀11月19日錄製《醫師好辣》時，是抱著樂觀的看法詢問陳榮堅醫師，豈料卻得到必須趕緊就醫的回覆，嚇得她急忙請老公幫忙掛號，並到台大醫院做超音波、乳房攝影、切片等檢查，最後報告確定罹癌。
朱芯儀也分享先前不敢在媒體朋友前談論的病況，擔心嚇壞大家，她坦言腫瘤長得很快，乳頭被拉扯到已經凹陷進去，洗澡時要將側邊的皮膚掀開清洗，連乳房下緣都已經出現類似妊娠紋的紋路，而她目前採取的是術前輔助治療，必須做6次化療（錄影當周第4次）讓腫瘤縮小，之後才能開刀，接著化驗確定是否還有癌細胞殘留，再決定後續要進行幾次化療，整個療程大約要花2年的時間。