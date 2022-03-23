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花蓮一夜52震！日本狂刷「台灣大丈夫」關心　台人被暖哭

▲花蓮一夜52震，日本推特狂刷「台灣大丈夫」關心，台人被暖哭。（圖／Facebook：龍貓大王通信）
▲花蓮一夜52震，日本推特狂刷「台灣大丈夫」關心，台人被暖哭。（圖／Facebook：龍貓大王通信）

編輯中心/綜合報導

2022-03-23 16:06:282022-03-23 16:23:29

據中央氣象局地震報告，今（23）日深夜1：06分發生規模5.4的地震，震央在台灣東南部海域深22公里處，而後全台民眾都陸續感受到天搖地晃，整夜計算下來，從最初的地震到早上8：10，花蓮外海總共發生了52次搖晃，這消息也傳到了剛發生316福島地震的日本，於是推特熱門榜上便出現「#台湾大丈夫 」的Hashtag，許多日人相當關心台灣現狀，令台人感動不已。

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據「龍貓大王通信」23日於臉書專頁所述，日本316地震結束還不到一週，仍面臨著全國限電、修復宮城福島當地及東北新幹線鐵軌扭曲的危機，可日人卻注意到了台灣的這場地震，今日日本推特的熱門趨勢便出現「台灣大丈夫」（大丈夫於日文表示＂沒事吧＂之意）的關心字樣。

▲日本網友相當關心台灣323地震後的情況，推特熱門趨勢出現「台灣大丈夫」的關心字樣。（圖／Facebook：龍貓大王通信）
▲日本網友相當關心台灣323地震後的情況，推特熱門趨勢出現「台灣大丈夫」的關心字樣。（圖／Facebook：龍貓大王通信）
龍貓大王通信截取許多則日網的關切留言「全世界最關心日本的國家怎麼突然發生這種事」、「每次日本出事都超關心，自國就算遇到大麻煩還是願意支援我們的台灣，衷心期望不要發生嚴重的災難」、「前幾天才看到台灣總統慰問日本地震，希望台灣地震不要太嚴重」、「台灣大丈夫？最近地震好多，從各個方面都好擔心台灣，因為你們一直對日本很友好，你們的事就是我們的事」 。 

▲搜尋該Tag後，確實出現許多關切推文。（圖／截自Twitter#台湾大丈夫 ）
▲搜尋該Tag後，確實出現許多關切推文。（圖／截自Twitter#台湾大丈夫 ）
對於日本網民的關心，龍貓大王通信深表感謝「謝謝隔壁鄰居、朋友、與家人的關心，謝謝你們的『大丈夫』問候」，台灣網友也回覆「哭！希望日本也要大丈夫，電力供應早日恢復正常」、「大丈夫！」、「全然大丈夫！」、「天災啊」。（編輯：李惠婷） 


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