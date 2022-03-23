外賓團確診+3 柯文哲：38人隔離、119人自主健康管理
於台北市南港展覽館舉辦的智慧城市展，繼昨（22）日傳出1名貝里斯籍外賓（案22226）確診後，今（23）日再傳1名波蘭代表陰轉陽，以及一名巴拉圭級代表呈陽性反應。對此台北市政府今日下午臨時召開記者會，市長柯文哲也公布相關匡列狀況，目前包含外賓團27人、8位隨行秘書以及3名司機，一共38人遭到居家隔離；另有107名展場工作人員與12名飯店人員進行自主健康管理。
柯文哲表示，22日智慧城市展開幕之前，30個入境來賓之中就有篩檢到一位陽性反應；而由於今日的活動最早是在早上7時開始，因此篩檢隊也在凌晨四點就前往外賓團下榻的飯店進行採檢，也再篩檢出2名確診者。分別為波蘭級的代表Ct值25、巴拉圭籍的代表Ct值36。
柯文哲強調，由於30人的外賓團裡面已經有3人確診，因此也要求智慧城市展提前結束，「全團三個確診，大家都需要隔離，參訪團就停掉。出門前行李都帶出來，這些人送晶華酒店的獨立空間進行隔離。」柯文哲說，外賓團居住過的房間，也得進行72小時的靜置，並進行噴霧式消毒，再靜置48小時後再進行清潔。
至於日前傳出「外賓團是應該在下機後就篩檢」還是「抵達飯店才篩檢」的問題，柯文哲也強調，一落地就採檢當然好，但無法保證入境篩檢陰性，之後就不會轉成陽性。「因為會有潛伏期，所以不代表一直都會是陰性。」柯文哲說，因為北市有防疫巴士，算是有後備系統可以做處理，「最終邊境還是要解封，如何在過程中比較安全一點，比較緩慢開放，這要思考。」
※【NOWnews 今日新聞
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