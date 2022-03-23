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會勘戰機噪音錯了嗎？民代挨批不挺國軍　白綠口水噴滿天

▲洪鑫任戴頭盔穿軍裝象徵支持戰機升空的決心，呼籲大家把戰機噪音當作安心的聲音。（圖／洪鑫任提供，2022.03.23）
▲洪鑫任戴頭盔穿軍裝象徵支持戰機升空的決心，呼籲大家把戰機噪音當作安心的聲音。（圖／洪鑫任提供，2022.03.23）

記者顏幸如/台中報導

2022-03-23 16:37:25

民眾黨台中市議員參選人洪鑫任，不滿民進黨市議員何文海派人會勘清泉崗戰機噪音陳情案，批評民進黨一向主張抗中保台，政府甚至拍廣告宣傳「戰機噪音是安心的聲音」，基層民代卻不支持，根本是「雙標黨」。何文海則反批洪鑫任，與其穿迷彩裝說要保護台灣，不如回去問自己的黨主席柯文哲，為何要用公帑請中國高層吃飯？

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民眾黨中市議員參選人洪鑫任今穿著全套迷彩軍裝開記者會，央求民進黨放過台灣人，並呼籲民進黨民代捍衛國防安全，別再拿抗中保台騙取人民選票。

▲洪鑫任認為只要是台灣人，都要有抗中保台的共識。（圖／洪鑫任提供，2022.03.23）
▲洪鑫任認為只要是台灣人，都要有抗中保台的共識。（圖／洪鑫任提供，2022.03.23）
洪鑫任指出，國防部為讓空軍演練正常化，去年拍攝「戰機噪音是安心的聲音」影片宣導，但地方和中央卻各唱各的調，民進黨南屯區議員何文海自2018年便主動發公文，要求進行南屯區楓樹里戰機噪音會勘，本月15日又在俄烏戰爭敏感之際，派助理參與戰機噪音會勘。

洪鑫任指出，共機擾台頻繁、俄烏戰爭之際，政府一定有更多國防戰備行動，清泉崗空軍基地守護全民安全，難免為居民帶來一些困擾，民代理應支持戰機升空、守護國人，但民進黨政府將戰機噪音行銷成安心的聲音，地方民代卻順從民眾意見要求戰機轉彎飛行，不願為了戰機噪音安撫居民，根本是雙標黨。

何文海隨後在臉書貼出他年輕時的從軍照回擊，強調自己紮紮實實當了3年兵，一直身體力行支持國防。他並奉勸洪鑫任，與其穿迷彩裝說要保護台灣，不如先回去問問自己的主席柯文哲，為何用公帑請中國高層吃飯？

▲何文海在臉書秀出年輕時的從軍照，強調自己一直身體力行支持國防。（圖／何文海臉書，2022.03.23）
▲何文海在臉書秀出年輕時的從軍照，強調自己一直身體力行支持國防。（圖／何文海臉書，2022.03.23）
何文海說，該案並非由他發起，而是民眾向服務處詢問，能否派員參與當天的會勘活動？他基於服務家鄉請助理到場，不料洪鑫任當天全程對助理錄影，並於2週後在個人粉專指他派員參與會勘，就是共產黨臥底，還在地方社群抹黑他。

何文海說：「對我來說，戰鬥機聲音象徵著保家衛民的聲音，自己比誰都還習慣。」他強調包括居民在內，沒有人要求台灣不能從事軍事演習，會勘行動是針對噪音，並非針對戰鬥機演習。他強調傾聽民意是每位民代的職責，會勘行動更是地方議員責無旁貸的工作，「若有心人無限上綱、為勝選殺出一條血路不惜含血噴人，我只能說深感遺憾」。

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