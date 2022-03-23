會勘戰機噪音錯了嗎？民代挨批不挺國軍　白綠口水噴滿天

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洪鑫任指出，國防部為讓空軍演練正常化，去年拍攝「戰機噪音是安心的聲音」影片宣導，但地方和中央卻各唱各的調，民進黨南屯區議員何文海自2018年便主動發公文，要求進行南屯區楓樹里戰機噪音會勘，本月15日又在俄烏戰爭敏感之際，派助理參與戰機噪音會勘。
洪鑫任指出，共機擾台頻繁、俄烏戰爭之際，政府一定有更多國防戰備行動，清泉崗空軍基地守護全民安全，難免為居民帶來一些困擾，民代理應支持戰機升空、守護國人，但民進黨政府將戰機噪音行銷成安心的聲音，地方民代卻順從民眾意見要求戰機轉彎飛行，不願為了戰機噪音安撫居民，根本是雙標黨。
何文海隨後在臉書貼出他年輕時的從軍照回擊，強調自己紮紮實實當了3年兵，一直身體力行支持國防。他並奉勸洪鑫任，與其穿迷彩裝說要保護台灣，不如先回去問問自己的主席柯文哲，為何用公帑請中國高層吃飯？
何文海說，該案並非由他發起，而是民眾向服務處詢問，能否派員參與當天的會勘活動？他基於服務家鄉請助理到場，不料洪鑫任當天全程對助理錄影，並於2週後在個人粉專指他派員參與會勘，就是共產黨臥底，還在地方社群抹黑他。
何文海說：「對我來說，戰鬥機聲音象徵著保家衛民的聲音，自己比誰都還習慣。」他強調包括居民在內，沒有人要求台灣不能從事軍事演習，會勘行動是針對噪音，並非針對戰鬥機演習。他強調傾聽民意是每位民代的職責，會勘行動更是地方議員責無旁貸的工作，「若有心人無限上綱、為勝選殺出一條血路不惜含血噴人，我只能說深感遺憾」。