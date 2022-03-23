看看烏克蘭、想想台灣 國際地緣政治與台灣安全論壇登場
2022年2月的烏俄之戰，令台灣人警覺到戰爭的殘忍，也產生了危機意識。我國社會都在關注的問題，包括中國會不會打台灣？萬一中國打台灣，台灣人自我防衛意識如何？國際是否會援助？國際提供資金、武器、經濟制裁等手段，是否可以抑制獨裁國家對於民主國家的侵略？對於這些問題，台獨聯盟、台灣安保協會與綜合政策協進會共同舉辦「看看烏克蘭，想想台灣─2022國際地緣政治與台灣安全論壇 」，時間訂於2022年3月26日上午10時至下午5時，活動地點為「台灣國際會館」（台北市南京東路2段125號偉成大樓4樓）。
論壇邀請多位專家與會，上午10時由台灣安保協會理事長謝若蘭舉行開幕；10時10分由遠景基金會執行長賴怡忠進行此次論壇的專題演講「烏俄之戰與台海情勢」；11時10分由「黑熊學院」共同發起人何澄輝、《阿共打來怎麼辦》共同作者陳柏宏談烏俄抵抗與資訊戰，台灣法語譯者協會理事長詹文碩負責主持。
下午場的部分，13時30分由政治大學國際事務學院副教授兼副院長魏百谷、台灣教授協會副會長陳俐甫談世界對俄羅斯經濟制裁是否有效，台北市議員苗博雅負責主持；14時30分由台灣安保協會副理事長李明峻、國防戰略與資源研究所助理研究員林彥宏談台灣有事時，日本可能的回應方式，前台灣安保協會秘書長陳國雄負責主持。
15時45分由政治大學國際事務學院客座教授司徒文與無任所大使林佳龍對談台美建交，並由總統府資政蕭新煌主持這一場。最後閉幕於16時45分由台灣獨立建國聯盟主席陳南天舉行。
更詳細的活動內容，請前往活動網頁（https://reurl.cc/QjKqqM），有意願參加活動者，可於報名網址（https://reurl.cc/QjKkVO）填寫資料。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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