驚！林敏雄都有看「靠北全聯」　笑說「會參考參考」

全聯昨(23)日宣布今年月薪平均調幅最多6%，另提供生育補助每一胎新台幣5萬元；全聯董事長林敏雄今(23)出席自家的記者會，也公開表示：「零售業如果店內員工太少，身為消費者會立即感覺到不便。」因此對於員工福利更為重視，像是近2年來共發4次防疫慰勞金給員工，每次每人半個月薪水，共多給了12億元薪水，就是希望可以留住員工。他也很有自信笑說：「雖然很愛靠北全聯，到中南部員工都會過來拍拍照，他們對我還是不錯啦！」有些訊息他也會「參考、參考」臉書社團的「靠北全Ｘ」，直接聽取第一線服務客人的員工心聲。但他開玩笑說:「不知道自己有沒有被員工當成標靶拿來射。」
在記者會也提到「台灣家樂福出售案」，有外媒消息指出，家樂福正在就台灣業務的控股權出售給統一企業進行磋商，最快可能數週內將有結果，面對此事林敏雄說「自己真的不清楚，看媒體寫才知道有此事。」之前全聯也是被點名的潛在買家，不過，林敏雄說，目前對方沒有再找全聯接觸。
而全聯與大潤發的案件目前還在送審中，林敏雄說：「已經補件到第4次了！」面對未來如何區隔市場，「市場一定要競爭，但全聯沒有特意競爭，還是往對消費者有利的方向前進。」正在積極籌劃的還有「全支付」，目前林敏雄交付給兒子林弘斌處理， 給了兒子一個大原則：「擴大，做到台灣第一， 當領頭羊，讓大家支付都方便。」