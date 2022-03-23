COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

驚！林敏雄都有看「靠北全聯」　笑說「會參考參考」

▲全聯董事長林敏雄(圖右)今(23)日出席自家記者會，會中也分享，自己有時也會關注自家產業的臉書社團，有些訊息會「參考參考！」(圖／記者周淑萍攝)
▲全聯董事長林敏雄(圖右)今(23)日出席自家記者會，會中也分享，自己有時也會關注自家產業的臉書社團，有些訊息會「參考參考！」(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

2022-03-23 17:22:092022-03-23 17:47:20

全聯昨(23)日宣布今年月薪平均調幅最多6%，另提供生育補助每一胎新台幣5萬元；全聯董事長林敏雄今(23)出席自家的記者會，也公開表示：「零售業如果店內員工太少，身為消費者會立即感覺到不便。」因此對於員工福利更為重視，像是近2年來共發4次防疫慰勞金給員工，每次每人半個月薪水，共多給了12億元薪水，就是希望可以留住員工。他也很有自信笑說：「雖然很愛靠北全聯，到中南部員工都會過來拍拍照，他們對我還是不錯啦！」有些訊息他也會「參考、參考」臉書社團的「靠北全Ｘ」，直接聽取第一線服務客人的員工心聲。但他開玩笑說:不知道自己有沒有被員工當成標靶拿來射。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲全聯董事長林敏雄(圖/葉政勳攝)
▲全聯董事長林敏雄會中分享目前與大潤發合作進度。(圖/葉政勳攝)
在記者會也提到台灣家樂福出售案」，有外媒消息指出，家樂福正在就台灣業務的控股權出售給統一企業進行磋商，最快可能數週內將有結果，面對此事林敏雄說「自己真的不清楚，看媒體寫才知道有此事。」之前全聯也是被點名的潛在買家，不過，林敏雄說，目前對方沒有再找全聯接觸。

而全聯與大潤發的案件目前還在送審中，林敏雄說：「已經補件到第4次了！」面對未來如何區隔市場，「市場一定要競爭，但全聯沒有特意競爭，還是往對消費者有利的方向前進。」正在積極籌劃的還有「全支付」，目前林敏雄交付給兒子林弘斌處理， 給了兒子一個大原則：「擴大，做到台灣第一， 當領頭羊，讓大家支付都方便。」

▲全聯昨（10）日宣布推出最新活動，只要單筆滿400元，就能免費獲得漫威英雄系列吸盤公仔1個，對此，就有網友發起討論，表示拿到實品很尷尬。（圖／NOWnews資料照片）
▲全聯正在積極籌劃「全支付」，林敏雄交付兒子「要做到台灣第一！」。（圖／NOWnews資料照片）

請支援削鳳梨！全聯超狂隱藏服務　「快刀手」駐店削皮

三星「色色的」！新美型智慧家電　用手機溫控啤酒、生肉

真的可以拿鉛筆寫！realme首創「紙手機」GT2 Pro開箱

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

繼續作答
即時
推薦閱讀