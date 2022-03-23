母親節檔期將開跑！影響買氣？百貨看正負面因素都有

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，京站也認為今年零售市場不全然是負面因素，因為隨著疫苗普及率提升、各國逐漸邊境解封，出國旅遊又逐漸看到曙光，且目前國內只要疫情沒有變嚴重，即便消費習慣漸漸改變，如線上購物比例逐漸增加，但大家該買的、該消費的還是會有，畢竟大家悶太久，還是會購物、聚餐與娛樂。
也因此，雖然京站目前人流較過去疫情前只恢復8成左右，但正面因素拉抬下，預計今年母親節業績目標將較去年低基期大大增長，年對年的部分甚至會回到疫情前的水準，對消費力頗有信心。
在加上疫情爆發後，京站持續創新行銷，首創找來網美、網帥樓管直播導購，去年9月試行line「代購代逛」服務，今年2月正式推出京站line官方帳號代逛與直播導購，預計自3月31到4月5日推出話題商品，線上線下同步開賣。京站指出，之前臉書直播就曾一場賣出300、400個貝果、造成話題，即便現在銷售金額在總營業額中還不高，但增加消費者黏著度才是關鍵。
此外，推行儲值金再送美食券，同樣也是吸引消費者一再上門的重要策略，再加上逛商場有如逛mall的氛圍，如打造B1綠色心臟「綠美學專區」，納入自然、環保相關議題的商品，與強調綠色概念的誠品生活expo BEAUTY品牌，讓消費者感受舒暢的逛街空間外，也能邀民眾打造永續共好，種種的變革與服務都希望民眾願意多來實體百貨購物，也因此今年母親節檔期與全年目標都有信心成長。
京站女王購物節自3月31日至5月8日登場，全館4000送200+化妝品/內衣/香氛2000送200，卡友獨享加碼送振興金，滿4000送100元，憑行動Q卡用Pi拍錢包刷玉山Pi卡4000送400元，算算總回饋率達22.5%。全檔期還準備了15組頂級客製化旅遊行程，一人中獎，兩人同行，另京站領先百貨首推儲值金，儲值就送美食88折券，再抽3000元。