COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

母親節檔期將開跑！影響買氣？百貨看正負面因素都有

▲京站女王購物節自3月31日至5月8日登場。針對今年通膨與疫情會不會影響買氣，業者表示正負面因素都有，但母親節檔期與全年業績目標都有機會回到疫情前水準。（圖／京站提供）
▲京站女王購物節自3月31日至5月8日登場。針對今年通膨與疫情會不會影響買氣，業者表示正負面因素都有，但母親節檔期與全年業績目標都有機會回到疫情前水準。（圖／京站提供）

記者許家禎/台北報導

2022-03-23 17:46:03

百貨業上半年最大檔母親節檔期即將開跑，京站女王購物節自3月31日至5月8日登場。針對今年通膨與疫情會不會影響買氣，業者不諱言今年有負面因素，如塞港造成商品折扣不易降、物價高漲民眾荷包縮水影響消費信心等，但也不是沒有正面因素，因邊境解封露曙光，民眾悶太久，該買的、該聚餐或娛樂的還是會有，因此母親節檔期業績目標估將較去年成長，而全年業績甚至有機會回到疫情前的水準。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對今年全球通膨、疫情如何影響零售業，京站指出，目前看來有幾個負面因素，包括塞港問題依舊，品牌品項缺貨，將使得品牌未來在下殺折扣部分可能會有所顧慮。另外，雖然目前只有飲食部分比較看得出漲價，其他商品較沒有太大的漲幅，但高通膨、物價高漲，讓民眾荷包縮水是不爭的事實，消費信心可能不足。

不過，京站也認為今年零售市場不全然是負面因素，因為隨著疫苗普及率提升、各國逐漸邊境解封，出國旅遊又逐漸看到曙光，且目前國內只要疫情沒有變嚴重，即便消費習慣漸漸改變，如線上購物比例逐漸增加，但大家該買的、該消費的還是會有，畢竟大家悶太久，還是會購物、聚餐與娛樂。

也因此，雖然京站目前人流較過去疫情前只恢復8成左右，但正面因素拉抬下，預計今年母親節業績目標將較去年低基期大大增長，年對年的部分甚至會回到疫情前的水準，對消費力頗有信心。

在加上疫情爆發後，京站持續創新行銷，首創找來網美、網帥樓管直播導購，去年9月試行line「代購代逛」服務，今年2月正式推出京站line官方帳號代逛與直播導購，預計自3月31到4月5日推出話題商品，線上線下同步開賣。京站指出，之前臉書直播就曾一場賣出300、400個貝果、造成話題，即便現在銷售金額在總營業額中還不高，但增加消費者黏著度才是關鍵。

此外，推行儲值金再送美食券，同樣也是吸引消費者一再上門的重要策略，再加上逛商場有如逛mall的氛圍，如打造B1綠色心臟「綠美學專區」，納入自然、環保相關議題的商品，與強調綠色概念的誠品生活expo BEAUTY品牌，讓消費者感受舒暢的逛街空間外，也能邀民眾打造永續共好，種種的變革與服務都希望民眾願意多來實體百貨購物，也因此今年母親節檔期與全年目標都有信心成長。

京站女王購物節自3月31日至5月8日登場，全館4000送200+化妝品/內衣/香氛2000送200，卡友獨享加碼送振興金，滿4000送100元，憑行動Q卡用Pi拍錢包刷玉山Pi卡4000送400元，算算總回饋率達22.5%。全檔期還準備了15組頂級客製化旅遊行程，一人中獎，兩人同行，另京站領先百貨首推儲值金，儲值就送美食88折券，再抽3000元。


巷仔內／家人爭搶經營權不只金寶　長榮、台開、東元皆是

凌晨強震！台積電有零星疏散　聯電啟動防震機制

抗全球通膨　童子賢：提高生產力是最好解決方法

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀