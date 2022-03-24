澳洲前國防領袖警告　氣候變遷是最大安全威脅

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這些退役將領和安全專家指出，2019年「黑色夏季」（Black Summer）的叢林大火與最近重創澳洲東部的洪水都是氣候災難，導致必須在「承平時期大規模動員」澳洲軍隊。
澳洲本月初發生大規模洪災，受災社區譴責軍隊和後備軍人的部署速度太慢，無法幫助救援和重建，聯邦政府面臨強烈批評。
這封公開信寫道：「澳洲沒有可靠的氣候政策，使國家在面對日益嚴峻的影響時，毫無準備。」
這封公開信的評論呼應了聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）本週的批評。古特瑞斯說，澳洲是少數沒有提出有意義減少化石燃料排放近期目標的「頑固分子」。
但澳洲保守派執政黨的高層官員駁斥古特瑞斯的批評。
澳洲通訊部長佛萊契爾（Paul Fletcher）說：「聯合國的喋喋不休階層可說他們想說的話。」他表示澳洲的減排雄心，可以和美國、加拿大與紐西蘭相比。
澳洲是世界主要的化石燃料出口國之一，去年定下在2050年前實現淨零排放的目標。但儘管在格拉斯哥氣候峰會期間面臨巨大壓力，澳洲並未提高2030年的減排目標。
在大選前，澳洲政府一直在擴充國防實力，包括宣布2040年前擴軍近1/3。但前國防領袖在公開信中指出，氣候和安全密不可分，呼籲政界人士「調動必要資源，來因應這個明顯且就在眼前的危險」。（譯者：陳怡君/核稿：林治平）1110323