大雨夜襲！中南部今晚留意劇烈降雨 週四全台濕冷要帶傘
受到東北季風及華南雲雨區東移影響，今（23）日全台各地都是濕冷的天氣型態，北部地區整天氣溫都只有攝氏14到15度，不過因主要雨帶都集中在中南部地區，比較明顯的雨勢都集中在中部平地及山區，中央氣象局今日傍晚持續發布大雨特報，提醒今晚南投及花蓮、台中、嘉義、高雄、屏東、台東山區，有局部大雨發生的機率，民眾要注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。尤其花東地區今晨出現強震，山區恐土石鬆軟，前往山區活動要注意安全。
氣象局預報員黃恩鴻指出，週四（3/24）華南雲雨區位置會稍微北移，整個全台各地都會有短暫雨，不過相對來說雨勢會比今日稍微趨緩一些。週四清晨受到東北季風影響，中部以北地區低溫僅攝氏15到17度，好消息是白天開始東北季風逐漸減弱，各地氣溫會稍微回升一些，西半部地區高溫約攝氏23到26度，東部地區高溫約攝氏22度。
黃恩鴻說，週五（3/25）到週六（3/26）白天會有一段降雨空檔，各地雨勢會明顯趨緩，不過因殘餘水氣仍多，北部及東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，但雨勢不會太大，西半部地區高溫回暖至攝氏27到31度，東部地區高溫約攝氏25到27度。但週六晚間開始又有另一波鋒面接近，各地雲量開始變多且陸續轉為有雷陣雨的天氣。
黃恩鴻強調，比較明顯的天氣變化會落在週日（3/27）到下週一（3/28）這段期間，週日受到鋒面通過及東北季風增強影響，中部以北地區會轉為有陣雨或雷雨的天氣，並有局部大雨風聲機率，南部及東半部地區也有局部短暫雷陣雨，北台灣氣溫也會轉涼，下週一華南雲雨區緊接著報到，雖然降雨強度稍微緩和一些，但各地都有局部短暫雨，僅南部平地為多雲的天氣。而這波偏濕冷的天氣型態可能會持續到下週四（3/31），提醒民眾要隨時留意天氣變化。