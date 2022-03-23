疫情下台北101靈活營運　全年獲利逾12億、EPS 0.88元

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辦公大樓發揮頂級商辦差異化的優勢，維持95%以上出租率，獲利穩定。台北101於11月與12月更發揮跨場域優勢，推出「新年驚豔101．迎向美好未來」雙跨年季系列活動，營造歡慶新年與跨年的熱鬧氛圍，創造場域的價值感與獨特性，帶動營運。
台北101購物中心發揮高端精品商場特色，透過館內外各項硬體設施的優化及當代藝術美學的策展，創造場域差異化與價值感，吸引國際品牌持續投資並維持頂級商場的領先地位。
全館1月至4月業績表現佳，5月至8月受疫情三級警戒影響導致人流縮減，9月起疫情趨緩後人潮逐步復甦，加上振興五倍券發行，購物中心全力投入資源進行周年慶及耶誕節檔期活動，帶動業績成長動能，並發揮獨特跨場域優勢，舉辦「新年驚豔101」雙跨年季系列活動，成功發揮台北101高端精品商場的特色，觸動顧客來館消費，購物中心全年度業績持續提升，較109年度有近3%成長。
台北101辦公大樓在全球疫情衝擊之下，仍有效掌握市場時機，透過積極開發引進跨國金融、科技軟體與醫藥等產業指標企業入駐，優化租戶組合，並持續進行設備環境優化調改，維持95%以上高出租率，穩定獲利。
在全球ESG/CSR/SDGs趨勢下，於2021年以最新版本LEED v4.1第三度取得白金級綠建築認證，在公益議題上，透過點燈打字關心社會議題，呼應國人心聲，發揮社會企業責任並樹立國際頂級商辦的典範標竿。台北101觀景台也透過全新策展規劃，打造夢幻詩意的「雲端上祕境花園」，專注國人客群經營與行銷推廣，尤其以全新策展帶給旅客嶄新體驗，待疫情解封、邊境開放後，期待吸引更多國際旅客來訪。