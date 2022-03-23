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台中議員黨內登記新人槍口瞄準政二代　張溫鷹女兒成箭靶

▲台中市北區邱厝里長高敏裕指控另一參選人陳俞融，以宣傳單公然教民眾騙取民調。（圖／記者顏幸如攝，2022.03.23）
▲台中市北區邱厝里長高敏裕指控另一參選人陳俞融，以宣傳單公然教民眾騙取民調。（圖／記者顏幸如攝，2022.03.23）

記者顏幸如/台中報導

2022-03-23 18:49:502022-03-23 18:50:28

民進黨直轄市議員初選領表登記第3天，台中市新人槍口向內瞄準政二代。競爭激烈的北區，高敏裕指控另一參選人陳俞融，以宣傳單公然教民眾騙取民調；另一新人楊宗澧也以「我出身普通的勞工家庭，是我爸爸媽媽的兒子」自我介紹，諷刺陳的母親是前市長張溫鷹。陳俞融則強調參與初選完全符合規定，拒絕接受不實指控。

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台中市北區邱厝里里長高敏裕今早率先領表登記，他指控同為第9選區（北區）的參選人陳俞融，公然教民眾說謊騙取民調，且違反黨部規定，懸掛與副總統賴清德合照的看板。

高敏裕說，黨內規定不可用利誘方式騙取選民支持，陳俞融卻在選舉過程不斷違規，發放近10萬張民調宣傳單教民眾說謊，包括不管幾歲一定要說20歲、電話一定要說是住家電話等。此外，黨部規定自2月23日起不可懸掛與選對會成員、正副總統有關的看板照片，但直到上周，陳俞融仍架設與賴清德副總統的合照。

陳俞融強調自己參與初選一直是君子之爭，民進黨全台候選人的電話民調文宣都相似，高敏裕所言是不實指控。至於與選對會成員、賴副總統合影的帆布與文宣品，早在該決議實施前即完成，團隊已向黨部報備，合乎黨的規範。

▲介紹楊宗澧加入民進黨的立委林靜儀，今陪他完成黨內登記。（圖／楊宗澧提供，2022.03.23）
▲介紹楊宗澧加入民進黨的立委林靜儀，今陪他完成黨內登記。（圖／楊宗澧提供，2022.03.23）
曾任小英競總社運部主任、民進黨台中市黨部副執行長的楊宗澧，今在入黨介紹人立委林靜儀的陪同下辦理登記。楊宗澧意有所指的說，自己沒有政治世家背景，也沒太多資源，面對黨內競爭對手來勢洶洶的看板海與高規格宣傳車隊，只能靠一步一腳印的拜訪，破除他已被搓掉、要退選的謠言。

針對黨內初選制度，楊宗澧批評是形式上的公平，無法做到真正選賢舉才。他指出：「現在已是人手一支手機、年輕家庭甚至不裝室話的時代，民進黨初選制度仍採家戶電話民調。另外，高額的初選登記費用，對有心參政的青年、藍領階層是相對吃力的天花板。」他要求黨內應針對各種初選亂象好好檢討反省，才能廣納優秀人才加入民進黨。

被視為超級戰區的北區共有3個議員席次，本屆由連任3屆的賴佳微為民進黨搶下1席，下屆提名2席，但有高敏裕、楊宗澧、陳俞融3位新人投入，形成4搶2的局面。

台中市今共有8人登記，除了高敏裕、楊宗澧，現任議員有楊典忠（第2選區）、張耀中（第7選區）、鄭功進（11選區），另3名新人為立委何欣純助理賴美連（13選區）、曾任林佳龍立委特助的翁俊楠（11選區）、西區昇平里長蕭行凱（10選區）。

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