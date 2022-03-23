台中議員黨內登記新人槍口瞄準政二代　張溫鷹女兒成箭靶

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高敏裕說，黨內規定不可用利誘方式騙取選民支持，陳俞融卻在選舉過程不斷違規，發放近10萬張民調宣傳單教民眾說謊，包括不管幾歲一定要說20歲、電話一定要說是住家電話等。此外，黨部規定自2月23日起不可懸掛與選對會成員、正副總統有關的看板照片，但直到上周，陳俞融仍架設與賴清德副總統的合照。
陳俞融強調自己參與初選一直是君子之爭，民進黨全台候選人的電話民調文宣都相似，高敏裕所言是不實指控。至於與選對會成員、賴副總統合影的帆布與文宣品，早在該決議實施前即完成，團隊已向黨部報備，合乎黨的規範。
曾任小英競總社運部主任、民進黨台中市黨部副執行長的楊宗澧，今在入黨介紹人立委林靜儀的陪同下辦理登記。楊宗澧意有所指的說，自己沒有政治世家背景，也沒太多資源，面對黨內競爭對手來勢洶洶的看板海與高規格宣傳車隊，只能靠一步一腳印的拜訪，破除他已被搓掉、要退選的謠言。
針對黨內初選制度，楊宗澧批評是形式上的公平，無法做到真正選賢舉才。他指出：「現在已是人手一支手機、年輕家庭甚至不裝室話的時代，民進黨初選制度仍採家戶電話民調。另外，高額的初選登記費用，對有心參政的青年、藍領階層是相對吃力的天花板。」他要求黨內應針對各種初選亂象好好檢討反省，才能廣納優秀人才加入民進黨。
被視為超級戰區的北區共有3個議員席次，本屆由連任3屆的賴佳微為民進黨搶下1席，下屆提名2席，但有高敏裕、楊宗澧、陳俞融3位新人投入，形成4搶2的局面。
台中市今共有8人登記，除了高敏裕、楊宗澧，現任議員有楊典忠（第2選區）、張耀中（第7選區）、鄭功進（11選區），另3名新人為立委何欣純助理賴美連（13選區）、曾任林佳龍立委特助的翁俊楠（11選區）、西區昇平里長蕭行凱（10選區）。