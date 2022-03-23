Ella美腿被小黑蚊叮300包 「痛到失眠好幾晚」
Ella、黃瀞怡（小薰）、林暉閔、王渝屏、劉育仁、導演蘇哲賢今（23日）出席電影《野夏天》首映記者會，提到拍片甘苦，Ella笑說：「我是甘，跑隊少年們是苦啦。」在盛夏中拍攝，Ella慶幸自己飾演貼身採訪記者而不是運動員，不用在酷陽下跑步，此外，電影開拍首日，在運動場上拍戲，Ella雙腿被小黑蚊叮300多個紅腫包，只能用冰敷與擦止癢藥，雙腿痛癢到失眠好幾晚，1周才康復，當然詮釋片中女記者的陰沉個性，比身體的辛勞更煎熬，如今新片因疫情延宕3年終於上映，一切都值得了，Ella說：「真的很期待大家看到脫胎換骨的我。」
小薰說Ella是現場的定心丸，能緩解拍片的氣氛，只要是緊張或害怕的戲，在她眼中都是很小的事，因此可以很放鬆的跟她對戲，百分百的交付給她，可以順利進入角色，很開心可以跟她合作，就算只有一場戲。而在片中飾演雞排店老闆娘，小薰笑說因為家中開餐廳，所以會比較知道廚房的動線怎麼走。再加上媽媽之前賣炸地瓜餅，片中她就把地瓜餅換成雞排，「這些對我而言是非常的熟悉與親切的回憶，詮釋演出有著滿滿的兒時的溫馨。」
饒舌天王高爾宣變裝工作人員現身賀喜，送上柿子與花生造型饅頭，象徵「好事發生」，祝賀電影票房長紅，讓Ella驚喜直呼：「你很棒，我們終於見面了，之前因為疫情只能雲端交流音樂，錄製演唱電影同名主題曲《野夏天》，終於初見面，這比要見網友還期待呢。」高爾宣首次為電影創作，跟Ella合作覺得很開心與新奇，他經歷過S.H.E的年代，感覺很不可思議，竟然有機會合作家喻戶曉的大明星。《野夏天》將於3月25日上映。