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俄烏戰事陷入膠著　CNN預測：這「5件事」將在烏克蘭發生

▲俄羅斯對烏克蘭發動入侵行動，已經將近4週。圖為烏克蘭第二大城哈爾科夫的汽車遭到炮擊摧毀。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯對烏克蘭發動入侵行動，已經將近4週。圖為烏克蘭第二大城哈爾科夫的汽車遭到炮擊摧毀。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2022-03-23 20:35:40

自上（2）月21日俄羅斯出兵烏克蘭以來，俄烏戰事已經邁入第28天，如今戰火呈現膠著狀態，未來局勢究竟會如何演變？對此，《CNN》預測了接下來俄烏之戰會發生的5件事，揭示了未來幾周內戰事的可能發展。

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1.俄羅斯加強轟炸

《CNN》指出俄羅斯軍隊在地面遭遇越多的抵抗，就越可能加強從空中進行的轟炸，以減少俄軍的危險。俄羅斯與烏克蘭如今已經各自損失了多少士兵，雙方的說法差異很大，但地面部隊推進的停滯，很可能會增加俄軍對主要城市的轟炸。

2.俄軍將從東部包圍烏克蘭部隊

《CNN》表示，雖然烏克蘭首都基輔是爭奪的焦點，但支持烏克蘭東部兩省的分離，也是俄羅斯的重要目標，俄羅斯把最精良的戰力放在烏克蘭南部與烏東地區，烏東可能會取代基輔成為戰事的中心點。

3.更多的談判

隨著戰事漸趨朝向曠日持久發展，俄羅斯與烏克蘭雙方都會越來越有意願展開實質的談判對話。

4.烏克蘭人大量被移居到俄羅斯

俄羅斯軍方開啟的「人道走廊」，許多都只通往俄羅斯，這導致大批想要逃難的烏克蘭民眾，卻別無選擇只能前往俄羅斯，這樣的發展讓外界十分憂心。

5.烏克蘭國家的支離破碎

無論戰爭的結局為何，據信已有超過350萬烏克蘭人逃向其他國家，這是歐洲自二戰以來最大規模的難民移動，而如果算上在國內流離失所的烏克蘭人，數字更是達到驚人的1000萬人，這意味著已經有超過4分之1的烏克蘭人因戰爭被迫離開家園，且難民每天仍持續以10萬人為單位在增加。（編輯：倪浩軒）

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