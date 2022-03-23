吳家2、3代齊聚！台新歡慶30周年　吳東亮感性落淚謝貴人

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從新銀行現在所剩的家數，更顯示出台新30周年一路走來的不易，今日記者會上包括台新銀行第一任總經理郭正昭、前台新銀暨台新金總經理陳淮舟都到場同賀，吳東亮次子現任台新銀行董事吳昕豪亦難得在公開場合與父母同台，吳家第三代新生代成員包括新光紡織董事長吳昕恩、新光產險董事長吳昕紘及新光三越百貨副董事長兼總經理吳昕陽也都到場祝賀，吳昕恩及吳昕紘更在會後與吳東亮夫婦及吳昕豪合影。
此外，包括台新銀贊助高爾夫球選手曾雅妮、錢珮芸、吳佳晏、陳之敏、劉嬿、黃亭瑄，藝術文化界與社會關懷團體等，還有台新策略聯盟合作的企業代表，像是Gogoro執行長陸學森、全家便利商店商品部部長黃君毅、璞永建設董事長楊岳虎、綠色冀泉社會企業創辦人陳宇華等人也都出席慶賀台新30周年。
吳東亮看到現場播放過去台新成立點滴畫面，他說30年前的今日是台新銀行開業的日子，從影片中看到自己滿頭黑髮在台上宣布開，他心中非常感動與激動，今日第一任總經理郭正昭也在場，這一路走來，在所有台新同仁共同努力付出，我們始終沒忘記初衷，從未停止腳步，並提供客戶最好服務，除了努力讓自己成長，也不斷尋找擴大版圖的機會，從合併台南一信、新竹十倍、大安銀行、東興證券、大眾證券、台灣工銀投信，到最近的台新人壽，他印象中台新應該是台灣業界合併案做最多的。
他要不忘向30年來支持他的客戶與合界伙伴們表達他的謝意，尤其一路走來的信任相挺，並與台新一起成長，也要謝謝台新全體同仁30年堅守崗位，成就今日的台新，更在談到「謝謝過去30年所有客戶、員工及合作伙伴路都是台新的貴人」時，吳東亮一度哽咽落淚說不出話，台下也馬上給他加油打氣高喊「董事長加油」，而坐在台下的夫人彭雪芬也跟著落淚。
台新30周年除場面溫馨之外，吳東亮也表示台新將持續推動環境永續，在淨零計畫外，更致力倡議與推動個人｢綠色生活｣行動，與眾多產業夥伴合作，從企業自身做起，號召員工與客戶從日常食衣住行轉變，為永續盡一份責任，同時亦承諾不承作新燃煤發電廠專案融資與採煤礦場融資，也不採購及租賃「純燃油」公務車。
台新金總經理林維俊進一步說明，｢綠色生活｣方案具體行動涵蓋食、衣、住、行等4大面向。以「行」來說，降低移動汙染源係為減少碳排量的關鍵，而根據台新內部調查，有37%員工騎乘機車上下班。因此，台新為促進｢低碳出行｣，推動低碳運輸產業鏈發展，攜手Gogoro以客戶生活為核心，結合雙方服務，跨界組建生態圈聯盟，並為創業界之先，提供所有員工汰舊換購Gogoro電動機車補助。
台新也將運用全台分行的據點優勢，規劃設置Gogoro換電站，普及綠色交通的基礎建設。YouBike微笑單車也是城市短程交通的重要運具，台新亦將於全台合適的分行據點佈建YouBike停車樁，鼓勵更多民眾低碳出行，以減少排碳的方式為永續出一份力。